Ungdomsskoleaktiviteter

En række populære hold tilbage efter flere års pause

Sidste gang, at skoleskibet Fulton stævnede ud på sommertogt med elever fra Drag-ør Ungdomsskole, var i 2019. Siden da har nedlukninger sat en stopper for overnatningsture og rejser for adskillige årgange af ungdomsskolens elever – altså indtil nu. For mandag den 1. august vil Fulton atter stævne ud – fredag den 1. april er der endnu en gang Movie Night i Dragør Bio – og de friluftsglade unge har allerede været ude at sove i bivuakker.

I Dragør Ungdomsskole køres der således igen med fuldt program, og der bydes på rig mulighed for at indhente det forsømte.

Et særligt år med Fulton

Det er ikke bare første gang i tre år, at de unge kan få lov til at sove om bord på Fulton, det er også en helt særlig oplevelse, der venter de unge, der skal med i år. Fulton deltager nemlig i »Tall Ships Race«, der foregår fra torsdag 7. juli til søndag den 7. august.

Dragørs unge vil altså være med om bord, når Fulton nærmer sig slutspurten af racet. De er med i ugen fra mandag den 1. august til fredag den 5. august. Racet slutter i Aalborg den 7. august, så deltagerne kan godt forvente, at der bliver noget at kigge på, når alle de høje master sætter kurs mod nord side om side.

Om bord på Fulton lærer de unge, ligesom de tidligere år, at sejle og nyde livet på et skib. De skiftes til at have ansvaret for nattevagten, sejlsætningen, kabystjansen og rengøringen. Og undervejs besøger de danske havne og fortæller røverhistorier i knirkende hængekøjer under loftet.

Og skulle der sidde en eller flere med lyst til at komme med på turen, oplyser ungdomsskolen, at der endnu er pladser på holdet.

Movie night i Dragør Bio

Modsat turen med Fulton meldes eventet Movie Night i Dragør Bio for længst udsolgt. Arrangementet har været et tilløbsstykke, som tydeligvis har været savnet under den lange nedlukning.

Til Movie Night fyldes biografen med ungdomsskoleelever, der har medbragte dyner og puder til at komme igennem en hel nat med film.

Aftenen starter kl. 22 og fortsætter til næste morgen kl. 7, hvor de sidste natteravne – måske – stadig er vågne.

I løbet af natten bliver der serveret pizza fra et lokalt pizzeria, som gerne gør en undtagelse med åbningstiderne, når ungdomsskolen afholder Movie night.

Udendørs overnatning

I den forgangne weekend, den 19. og 20. marts, var unge friluftsentusiaster på overlevelsestur med friluftsinstruktør Kay Weiss.

Turen var den første med overnatning siden 2020.

Holdet startede på Konge-lundsfortet og vandrede herfra med deres oppakning gennem Kongelunden.

Da eleverne ankom til deres lejrplads, underviste Kay Weiss dem i at bygge bivuakker til at sove i, skaffe brænde og udforske området.

Ud på aftenen blev der bagt snobrød omkring bålet, mens de skiftedes til at fortælle røverhistorier.

Der var heldigvis sørget for varme soveposer, for det blev en kold nat med temperaturer helt nede omkring frysepunktet.

Efter et godt morgenmåltid pakkede de unge sammen og efterlod pladsen så pæn, som om de aldrig har været der – og så gik turen hjemad.