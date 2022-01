Vi har modtaget:

Urimelige energipriser

Mens energipriserne stiger mod himlen, skovler staten milliarder af kroner ind

Har du også mærket prisstigningerne? I så fald er du langt fra alene.

For rigtig mange borgere på Amager har vintermånederne i år været forbundet med gigantiske energiregninger. Prisstigningerne rammer især de borgere, som varmer op med naturgas eller varmepumper, og det er flittigt brugt på Amager.

Faktisk varmer hele 73% af husstande i Dragør ifølge Danmarks Statistik op med varmepumper og naturgas.

Men samtidigt med, at det bliver dyrere for borgerne på Amager at have huset eller lejligheden varmet op, så sparer staten 2,7 mia. kr. på lavere tilskud til vedvarende energi og biogas. Det er altså penge, som staten havde regnet med at bruge, men som alligevel ikke er blevet brugt.

Jeg mener, at det er her, løsningen på den korte bane skal findes. For i min optik er der noget helt galt, når staten skovler milliarder ind, mens danskerne må gribe dybt i lommen for at betale varmeregningen.

Mit og Det Konservative Folkepartis forslag til en løsning er derfor, at staten betaler hver eneste krone, som staten får i samlet overskud pga. stigende energipriser, tilbage til de mange familier, som lige nu oplever en markant dyrere varmeregning. Og hvis det skulle vise sig, at der i stedet for er 1,2 eller 3,4 mia. kr. ekstra i statskassen, så er det dette beløb, der skal sendes tilbage.

På den måde kan vi støtte de, hvis pengepung er mest presset. Det, synes jeg, er mest retfærdigt.

For det skal ikke være sådan, at man ikke har råd til at varme boligen op, bare fordi man bor et sted, hvor priserne på energi er eksploderet.

Med venlig hilsen

Katarina Ammitzbøll, MF, Det Konservative Folkeparti