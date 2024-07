Öresundsmarkedet er tilbage på havnepladsen i Dragør. Foto: TorbenStender.

Uvejr i sigte, bold og marked

Udsigten til massivt regnvejr afkortede årets første udgave af Öresundmarkedet. Det var en god og fælles beslutning, og markedet var en succes, siger manden bag

Af Jens Munch



I den forgangne weekend var havnepladsen atter fyldt. Denne gang var det årets første udgave af Öresundsmarkedet, som var planlagt til at være åbent fra fredag den 28. til søndag den 30. juni.

Sidst på eftermiddagen lørdag overtager de rød-hvid-klædte fodboldfans havnepladsen. Foto: TorbenStender.

Men i løbet af lørdagen stod det klart, at søndagen ville byde på langvarig og kraftig regn og dertil stærke vindstød. Hovederne blev derfor lagt i blød, og der blev taget en beslutning om at afkorte markedet.

»Det var en fælles beslutning, at vi skulle holde lukket søndag. Det ville ikke give nogen mening med regnvejr og nul mennesker på havnen,« siger Christian Willesen, der er manden bag Öresundmarkedet, og som nu for syvende år i træk har arrangeret, at havnepladsen bliver fyldt af madboder, stande med alskens varer og musik.

Lørdag spillede bandet De 3 Måske 4 i flere timer – de lagde først instrumenterne og slukkede for mikrofonerne, da der ikke var længe til, at det danske herrelandshold skulle søge lykken mod deres tyske konkurrenter. Men det er en anden historie.

De 16–17 stader falbød alt fra medlemskab af Dragør Cykelklub, håndlavede spækbrætter og tøj af cashmereuld over kaffe fra Den Grønne Bønne til andalusiske garnnøgler, smykker til mænd, vin og ost af høj kvalitet m.m.

Ved 16.30-tiden lørdag valgte stadeholderne i samråd med Christian Willesen at lukke ned. Mest for at gøre klar til dagens vigtige EM-opgør og de mange tilstrømmende foldboldfans. Og således lod pladsen sig endnu en gang klæde i rødt og hvidt – for sidste gang i år. Men det er som skrevet en helt anden historie – som der kan læses mere om på bagsiden af denne avis.

Öresundsmarkedet vender dog tilbage om allerede om tre uger, hvor det atter er planen at lade det løbe af stablen over tre dage i weekenden fra den 19. til den 21. juli.