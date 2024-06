Trods voldsom regn i løbet af eftermiddagen slutter Stafet For Livet med en smuk og stemningsfuld lysceremoni. Se mere på side 3. Foto: TorbenStender.

Våd stafet på havnepladsen

Trods voldsom regn blev årets Stafet For Livet gennemført

Af Thomas Mose



Lørdag eftermiddag bød på knap 12 mm regn over Dragør, og det blev en meget våd oplevelse for de mange, der havde tilmeldt sig Stafet For Live, som var tilbage i Dragør efter nogle års pause.

Arrangørerne havde opstillet tre store telte med borde og bænke, hvor deltagerne opstillet kunne søge læ, da regnen var mest voldsom.

Heldigvis drev skyerne bort – og sidst på dagen tittede solen frem.

Hårdt cykelløb

Rytterne fra Race 500 Against Cancer havde en hård og udfordrende dag i sadlen.

Rytterne skulle efter planen være ankommet i Dragør mellem kl. 17 og 18, men den voldsomme regn, stride blæst og masser af punkteringer forsinkede feltet. Enkelte ryttere var nødsaget til at opgive og tage den sidste del af turen i følgebilen.

Alle rytterne kørte samlet over målstregen på Dragør Havneplads kort før kl. 19 – også dem, der måtte stå af på sidste etape. Et talstærkt publikum stod klar til at hylde de seje ryttere efter deres hårde tur.

Flot indsamling

Formålet med Stafet For Livet er fællesskab og indsamling til kampen mod kræft. Og mens regnen satte fælleskabet på en del prøver i løbet af dagen, var der igen succes med den anden del.

Race 500 Against Cancers mangeårige hjælper, Jan Busk, som døde af kræft sidste år, havde ved sin bisættelse ønsket, at man i stedet for at købe blomster donerede penge til Kræftens Bekæmpelse. Med disse penge – kombineret med sponsorstøtte og Race500-rytternes bødekasse – kunne de seje ryttere i lørdags donere sammenlagt over 700.000 kr. til Stafet For Livet Dragør.

Derudover kommer overskudet fra selve stafetten, som i skrivende stund endnu ikke er opgjort.

Lys til minde

Kl. 23, da mørket sænkede sig over Dragør Havn, samledes alle deltagerne i årets stafet foran scenen til den stemningsfulde lysceremoni. Der blev tændt et levende lys i papirpose til minde om alle dem, der har tabt kampen mod kræften.

Fotos: TorbenStender og Jens Munch.