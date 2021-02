Vaccinationerne fortsætter

Lokale praktiserende læger, Røde Kors Parat og medarbejdere fra Hjemmeplejen stod klar til at tage imod i den forgangne uge, da cirka 70 Dragør-borgere skulle have deres første vaccinestik

Det er Sundhedsstyrelsen, der beslutter målgrupper og rækkefølgen for, hvornår der bliver tilbudt vaccination mod covid-19. Det konkrete tidspunkt for at få et stik afhænger blandt andet af antallet af vaccinetyper og antallet af -doser, der ankommer til landet.

Målgruppe 2

Onsdag den 17. februar begyndte arbejdet med at vaccinere den såkaldte målgruppe 2 – det vil sige borgere i alderen 65 år eller derover, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

Denne målgruppe fik allerede i januar tilsendt en invitation til vaccination af sundhedsmyndighederne. Siden har kommunens hjemmepleje været i kontakt med borgere fra målgruppen, som skulle have hjælp til transport.

Region Hovedstaden tilbød for nyligt, at vaccinationen af disse borgere kunne ske lokalt i Dragør – og konkret foregik det i lokaler på Omsorgscenteret Enggården.

Ledsagelse

Røde Kors Parat tilbyder ledsagelse til de borgere, som har brug for det. Det sker via hjælpsomme frivillige fra Røde Kors, som da også var mødt frem på dagen.

De frivillige tog med bilerne ud og hentede borgerne på bopælen og hjalp med at bringe dem trygt og sikkert både frem til – og hjem igen efter vaccinationen.

Det var lokale læger, der stod for selve stikket, og mange personaler var trådt til for at få registrering og hele logistikken på plads, lyder det fra Dragør Kommune.