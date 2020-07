Gratis vaccine mod lungebetændelse

Et nyt tilbud til alle borgere, der er fyldt 65 år

I april besluttede Folketinget at udvide vaccinationsprogrammet for at beskytte de mest udsatte grupper i samfundet og samtidig undgå overbelastning af sundhedsvæsnet under COVID-19-udbruddet.

Med et lille stik kan man derfor nu blive beskyttet mod lungebetændelse og andre infektioner forårsaget af pneumokok-bakterier. Vaccinationen holder i cirka 6 år.

Alle, der er fyldt 65 år, kan nu gratis blive vaccineret mod pneumokokker. Det kan blandt andet ske på Dragør Apotek.

»Det kan være en god ide i en tid med coronavirus, da en kombination af COVID-19 og lungebetændelse kan være alvorlig for især den ældre del af befolkningen,« fortæller apoteker Mikkel Jørgensen fra Dragør Apotek.

En del af vaccinationsprogrammet

I begyndelsen var det kun plejehjemsbeboere og særligt udsatte ældre, der kunne få vaccinen. Men nu er tilbuddet altså udvidet til at omfatte alle, der er fyldt 65, og det glæder Mikkel Jørgensen.

Vaccinationen bliver udført af apotekets specialuddannede personale, der hvert efterår også vaccinerer mod influenza.

Den gratis pneumo-kokvaccination tilbydes i hele åbningstiden på Dragør Apotek. Tidsbestilling er ikke nødvendig.