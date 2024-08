Vi har modtaget:

Værftgrundens fremtid

Liste T spurgte borgerne om værftsgrunden: »Tænk på, hvordan vi svigtede Dragør Fort«, svarede en. Passer borgmesteren på Dragør (10)

Borgerne i Dragør Kommune vil modernisere det gamle værft, så det kan bruges til forskellige arrangementer. Hvis det bliver nødvendigt at rive det gamle værft ned, skal den nye bygning maksimalt være på højde med det højeste punkt på værftet, som det ser ud i dag. Det skal være et kulturhus, og det skal organiseres som en selvejende institution med kommunalt tilskud.

Det er konklusionen på de svar, borgerne gav, da liste T dels opfordrede til at svare på et spørgeskema via de sociale medier, og dels lørdag den 15. juni indbød borgere på havnen til at svare.

Der kom 15 svar via de sociale medier og 30 svar fra folk på havnen, som også havde mulighed for at besøge værftet. Altså 45 svar i alt, hvilket selvfølgelig giver en vis statistisk usikkerhed, idet det er 0,3 procent af borgerne, der har svaret, og disse borgere kan have særlig interesse i det gamle værft og værftsgrunden.

I liste T mener vi dog, at miniundersøgelsen er et stærkt indspark og et godt udgangspunkt for diskussion af, hvad det gamle værft og grunden skal bruges til, når kommunalbestyrelsen snart skal tage stilling til resultatet af et udbud af værftet.

For i udbuddet er der lagt op til, at grunden skal lejes ud og kan bruges til snart sagt hvad som helst, for den eksisterende lokalplan behøver ikke at blive overholdt.

Vi mener, det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen tænker sig godt om, så vi ikke om 20 år siger, som borgeren, der svarede: »Tænk på, hvordan vi svigtede Dragør Fort.« Værftsgrunden kan også blive svigtet.

Der er ingen tvivl om, at mange borgere har stærke holdninger og følelser til stedet.

Vi stillede i alt fire spørgsmål, og der kom fire markante svar:

Skændsel eller historie?

73 procent mener, det er en historisk bygning, som ved en modernisering kan bruges til forskellige arrangementer.

Vi spurgte også til, hvad borgerne mener om det gamle værft, og blandt de 73 procent, der vil modernisere bygningen, fremgår det igen og igen, at det er en historisk og autentisk bygning med en tiltrækkende rå atmosfære.

Én skriver: »Jeg elsker, at det gamle værft fortæller en historie om arbejdet, der er blevet udført der. Det er en smuk gammel bygning, som fortæller om Dragør og de folk, som levede her.«

Blandt de syv procent af borgerne, som vil rive bygningen ned, lyder det blandt andet: »En skændsel, bør rives ned.«

Hvad skal det bruges til?

56 procent mener, at værftsgrunden skal bruges til et kulturhus.

»Noget til glæde for alle borgere«, »et kulturhus for den brede befolkning« og »fælles arrangementer af enhver art. Borgernes fælles havnehus«, lyder det uddybende.

Mange peger også på café og biograf – men der er også helt andre bud under kategorien »andet«: »Brug Holbæk som eksempel – et levende værksted især for unge«, »et sammenhængende antal skure tilbagetrukket mod skurbyen forbeholdt diverse erhverv og kunstnere som i Hundested, og anlæg et offentligt rum foran« og »grejopbevaring, aktiviteter med maritimt indhold«.

Hvor højt må der bygges?

71 procent mener, at et nyt byggeri ikke må være højere, end det højeste punkt på det nuværende værft er.

»Skriv gerne, hvor meget du synes, der skal bebygges af det samlede areal,« skrev vi, og der er flere forskellige bud på, hvor meget der må bygges:

»Grunden må yderligere bebygges, dog med plads til grønt område«, »eventuel mindre udbygning kan ske både på pladsen mod øst og/eller (hvis gasbetonbygningen fjernes) mod vest«, »samme areal som nu« og »maks 50 procent«.

Der er også bud på, hvordan der skal bygges: »85 procent blanding af gammel og nyt«.

Hvem skal drive huset eller værftet?

38 procent mener, at en selvejende institution med kommunalt tilskud skal drive huset eller værftet i fremtiden.

»Nogle, som har lyst til at bruge kreativ energi på det. Tænke kreative tanker til glæde for borgere og turister, så det bliver et samlingssted hele året« og »kulturhusforening med kommunal støtte«, lyder det blandt andet i svarene fra dem, der ønsker den konstruktion.

Fra 20 procent af borgerne lyder det, at en kulturel fond skal drive stedet, mens yderligere 20 procent mener, at Dragør Kommune skal drive stedet: »Kommunen bør løfte opgaven,« lyder det, mens andre mener, at en bådebygger, selvstændige eller lejere skal drive stedet.

Interessant var det også at tale med en borger fra Helsingør, der var på tur i Dragør, som gjorde opmærksom på Værftshallerne i Helsingør, hvor Helsingør Kommune gennem ti år har drevet forskellige aktiviteter i de gamle haller. På Værftshallernes hjemmeside kan man læse, at over 180.000 har været forbi til alt fra internationale koncerter til syngende skolebørn, lyden af maskiner og lugten af tjære, og at byrådet har afsat 91 millioner kroner i Budget 2021–24 til hallernes istandsættelse.

Der lød et godt råd fra helsingoraneren: »Borgmesteren skal gå forrest.«

Skal vi gå videre med de ønsker, borgerne giver udtryk for i undersøgelsen, skal borgmesteren gå helhjertet ind i projektet. Det vil liste T meget gerne diskutere med borgmesteren og hans flertal. Vi håber, han vil.

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe,

Kommunalbestyrelsesmedlemmer for liste T