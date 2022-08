Nyt fra Dragør Sejlklub:

Vært for DM i sejlads

Dragør Sejlklub afholdt Danmarksmesterskabet 2022 for bådklassen Scan-kap 99 i dagene fredag den 12. og lørdag den 13. august.

14 Scan-kap 99’ere havde fra havne rundt om i Danmark fundet vej til Dragør for at sejle om at blive årets mester.

Sejladserne var programsat til at finde sted fredag og lørdag med søndag som reservedag, hvis ikke der de to første dage blev gennemført de mindst fire sejladser, som er kravet for et godkendt danmarksmesterskab.

Fredag morgen mødte de knapt 60 deltagende sejlere op til morgenmad og smør-selv-madpakke i det opsatte telt ved Madsens Krog.

