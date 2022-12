Valg af varmeselskab

Valg af distributør

Da det kom til kommende distributør af fjernvarme stod valget mellem på den ene side HOFOR og Københavns Kommune og på den anden side Tårnby Forsyning og Tårnby Kommune.

Et bredt flertal bestående af Konservative, Socialdemokratiet, liste T og Sydamagerlisten ønskede at optage forhandlinger og indgå et udvidet samarbejde med nabokommunen og dens forsyningsselskab, Tårnby Forsyning.

Kun partiet Venstre ønskede at gå videre med HOFOR.

»Det er en uhyre vigtig og kompliceret samfundsmæssig opgave, vi som kommune har fået i kølvandet på energikrisen,« vurderer borgemester Kenneth Gøtterup , som siger:

»Jeg er stolt over, at vi på så kort tid er lykkes med at få lagt og besluttet først varmeplanen og nu også vedtaget næste skridt i, hvordan vi kommer videre med gøre den til virkelighed.«

Ifølge borgmesteren er valget af samarbejdspartnere helt centralt.

»Det er dog vigtigt at sige, at beslutningen ikke et fravalg af HOFOR, men et tilvalg af samarbejdet med Tårnby Kommune – mellem to ligeværdige kommuner for enden af Amager,« fortsætter Kenneth Gøtterup, som uddyber:

»Vi vil etablere et fjernvarmeselskab med tæt politisk styring. Hvordan konkret er vi i gang med at undersøge nærmere. Vi vil sammen med Tårnby omsætte planen til konkrete projekter og udrulle i fælleskab. Det vil for eksempel sige, at vi principielt udruller parallelt lige meget i hver kommune – og ikke først i den ene kommune og så den anden.