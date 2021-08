Valg til Ældrerådet

Mandag eftermiddag afholdt Ældrerådet orienteringsmøde i Kedelhuset, hvor formand Leif Ingersholm fortalte om Ældrerådets arbejde og det kommende valg

Af Birgit Buddegård

Ældrerådet er en del af det kommunale system – faktisk en selvstændig forvaltningsenhed – og enhver kommune har pligt til at oprette et sådant. I Dragør Kommune består Ældrerådet af fem medlemmer og følger valgperioden for kommunalbestyrelsen, og derfor er det valg til Ældrerådet i Dragør til november i år.

Valget foregår som brevvalg – formand for Ældrerådet Leif Ingersholm fortalte, at Ældrerådet gerne havde set det afholdt som fremmødevalg, for det, ved man, giver højere stemmeprocent, men det er et ressourceproblem for kommunen. Valget til Ældrerådet skal ifølge lovgivningen nemlig afholdes separat, så et fremmødevalg ville kræve flere stemmebokse og tilforordnede.

Bindeled imellem borgere og kommune

Ældrerådet fungerer som bindeled imellem borgere over 60 år og kommunen, og Ældrerådet skal høres, inden beslutninger, der påvirker aldersgruppen, vedtages i kommunalt regi.