Valg til biblioteksråd

Mandag aften, den 7. februar, blev Dragør Kommunes biblioteksråd valgt for de næste fire år.

Der var blandt de fremmødte rift om de fem sæder i rådet. Heldigvis tillod vedtægterne en suppleant, så alle opstillede ildsjæle kunne få en plads.

Mødet foregik i Hollænderhallen omkring et mødebord i hjørnet af biblioteket med et leben af lånere, der kom og gik, legede, læste og lånte bøger. Det er netop disse lånere, rådet nu skal udtænke planer for.

Biblioteksrådet kommer til at støtte bibliotekarerne og ledelsen i at udvikle biblioteket, så endnu flere målgrupper og også nye lånere får gavn af tilbuddene.

Det nye brugerråd består både af nye og genopstillede medlemmer. De er: Pia Voel, Camilla Corneliussen, der fortsætter som formand for rådet, Gitte Dupont, Gert Clevin, Per Larsson samt Dorthe Bagger. Helle Barth er desuden med som repræsentant for kommunalbestyrelsen.

CL