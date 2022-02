Valg til biblioteksråd

Det var en af de opgaver, der var både sjov og interessant, udtaler den nuværende forkvinde for biblioteksrådet, Camilla Corneliussen, som herunder uddyber: »Vi havde et rigtig konstruktivt møde med biblioteket, hvor vi diskuterede igennem, hvilke verdensmål vi syntes, vi skulle hægte det her vælgermøde op på, og der havde vi direkte indflydelse på i hvert fald ét af de verdensmål, vi havde på programmet. Det var det vælgermøde, der skilte sig mest ud, fordi det var dialoger i mindre grupper, fremfor en paneldebat, som alle de andre vælgermøder var. Så det er vi stolte af at have været med til at arrangere.«

Camilla Corneliussen har været så glad for at sidde i rådet, at hun også gladeligt genopstiller. Men hun understreger samtidigt, at der absolut er plads til nye kræfter, og at alle er velkomne. Man skal dog mindst være 16 år gammel for at kunne stille op, men ellers er der ingen begrænsninger.

Rådet mødes cirka fire gange om året, oplyser forkvinden, og derudover kan man selv være med til at bestemme, hvor meget man har lyst til at deltage i. Biblioteksrådet var blandt andet også med, da bibliotekerne deltog i Dragør Kulturnat i september.

CL