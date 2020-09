Vandrehistorie om forfatternes Dragør

Dragør Museumsforening har arrangeret en vandretur med temaet »Forfatternes Dragør«. Turen finder sted torsdag den 10. september kl. 19–21 med afgang fra Havnepakhuset.

En række af Danmarks kendte forfattere har boet i Dragør. Nogle boede her en enkelt sommer eller to, mens andre slog sig ned og fik fast bopæl. Fælles for dem var, at Dragør blev et fristed, hvor de kunne få fred og ro til at skrive.

De fleste kender Johanne Luise Heibergs »En Søndag på Amager«, som menes at være inspireret af forfatterens besøg herude. Mindre kendt er det måske, at Henrik Pontoppidan boede nogle år i »Tulipanhuset« i Zytfensgade, hvor han skrev en roman om to byer, hvor indbyggerene lå i strid med hinanden. Mon han hentede inspiration fra Dragør og Store Magleby?

Johan Skjoldborg. Foto: Historisk Arkiv Dragør.

Forfatteren Johan Skjoldborg var de jyske husmænds digter. Nogle af hans digte, der agiterede for at give husmændene en fortjent position i samfundet, blev skrevet i Smedebakken ved Dragør Havn.

Flere af efterkrigstidens forfattere boede i Dragør. Karen Blixen flyttede ind i Strandstræde, mens Rungstedlund blev renoveret. Ikke alle i byen brød sig om den fine baronesses manérer. Til gengæld samlede Jørgen Gustava Brandt en kreds af tidens skribenter omkring sig i sommerhuset på Dragør Sydstrand. Klaus Rifbjerg, Jesper Jensen og Leif Panduro var blandt disse, og nogle af højdepunkterne i deres forfatterskaber blev til i Dragør.

Tina Høegh Nielsen og Henning Sørensen, der er guider på turen, tager deltagerne med rundt til de steder, hvor forfatterne boede eller fandt stoffet til deres historier, inden de afslutter i Havnepakhuset med oplæsning af nogle af de litterære værker, som blev til i Dragør.

Begrænset deltagerantal. Se mere i annoncen i denne uges Dragør Nyt på side 2.