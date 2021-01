Vi har modtaget:

Vanskeligt at finde løsning om udeservering

På By-, Erhvervs- og Planudvalgets (BEPU) møde i sidste uge behandlede udvalget – helt efter eget ønske – de nuværende regler for udeservering på Kongevejen. Baggrunden for, at sagen blev behandlet, var den omfattende debat, der har været om udeservering i byen, og at udvalget ønskede en grundlæggende politisk drøftelse af, om reglerne skal ændres.

Historik og fakta

Det gældende regulativ om udeservering på Kongevejen siger, at butikkerne må have udeservering langs deres butiksfacade, hvis de ansøger om dette.

Samtidig ligger der en plan for Kongevejen om, at Neels Torv skal være det åbne torv, man møder, når man kommer ned ad Kongevejen – en beslutning, der blev truffet, da Kongevejen blev renoveret, og som det har været bred politisk enighed om i kommunalbestyrelsen.

Dispensationen i foråret

På grund af covid-19-situationen valgte kommunalbestyrelsen i sidste forår at udvide arealerne til udeservering og brød derfor med de tidligere regler. Det var en beslutning, der også blev truffet i fuld enighed, ud fra at man i et kriseår ønskede at give bedre mulighed for udeservering qua de afstandskrav, som anbefales af sundhedsmyndighederne.

Der har efterfølgende fra mange borgere været tilkendegivelser om, at de bedre muligheder for udeservering har givet mere liv i byen og har fungeret godt – og Dragør Gadelaug har ligeledes udtalt sig positivt. Andre har ment, at det ikke passer ind byen at have så megen servering på en åben plads, og at det bryder med den politik, der er vedtaget om byens fremtoning. Og andre igen mener, at det har været til gene for borgerne i og omkring Kongevejen.

Så med andre ord har kommunalbestyrelsen skullet forholde sig til de forskellige ønsker om at gøre ordningen med mulighed for udeservering på Neels Torv permanent – eller at fortsætte med hidtidig praksis.

Konservative villig til at skifte holdning

Hidtil har vi stemt for den oprindelige plan, men vi har også drøftet de mange forskellige tilbagemeldinger, vi har fået – og ikke mindst dialogen med de erhvervsdrivende har været vigtig for os. Og på baggrund af dette, er vi indstillet på at ændre vores tidligere perspektiv og holdning og åbne op for øget udeservering på Kongevejen og Neels Torv.

Derfor stillede vi også i BEPU forslag om, at vi får ændret vores nuværende regulativ, så mere udeservering kan finde sted – og ikke mindst, at man finder en god løsning til, hvordan pladserne kan fordeles imellem de erhvervsdrivende på Kongevejen.

Desværre kunne vi ikke i første omgang få et flertal for dette, men vi giver ikke op og håber, at vi, inden udeserveringssæsonen begynder, kan få ændret reglerne og skabt et flertal for en mere erhvervsvenlig politik.

Sagen i yderligere udvalg

Socialdemokratiet, liste T og Dansk Folkeparti valgte med deres flertal på fem mandater i udvalget at oversende sagen til det ad hoc-udvalg, der skal komme med nye løsninger på parkeringsudfordringerne – også omtalt som Infrastrukturudvalget. Det virker for os helt tosset af flere årsager.

For det første kan dette udvalg ikke træffe nogen beslutning – men kan rådgive om, hvad de synes. For det andet består udvalget af de kommunalpolitikere, der alligevel skal træffe den endelige beslutning. Med andre ord, så vil man ikke i BEPU, som er det udvalg, der har kompetence til at træffe beslutninger, være sit ansvar bevidst og træffe en beslutning.

I stedet for vil et flertal hellere sende det til et andet udvalg med stort set de samme politikere, men hvor de ikke må træffe nogle beslutninger. I bedste fald kommer der et forslag tilbage, der kan bruges. I værste fald – og det kan man være bekymret for – bliver sagen syltet, som så mange andre sager, der netop sendes rundt imellem udvalgene.

Vi håber blot, at en samlet kommunalbestyrelse vil være deres ansvar bevidst og træffe en beslutning om udeservering senest i marts måned – og forhåbentlig, som Konservative ønsker, at der gives mulighed for øget udeservering.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Medlem af kommunalbestyrelsen

Konservative