Vi har modtaget:

Varmeplanlægning for Dragør Kommune

Liste T er utålmodige og argumenterer for, at en ny og grøn omstilling af varme-forsyningen af boliger i Dragør Kommune går for langsomt, hvis man læser den kommende kommuneplan. Det er korrekt, at 12 år i yderste konsekvens er lang tid.

Dragør Kommune er et naturgasforsynet område, og det er igen korrekt – at det kommer til at tage tid at få omstillet varmeforsyningen.

Helt aktuelt er prisen på naturgas meget høj på grund af krigen, og det får mange borgere med naturgasfyr til at se efter alternative løsninger, som kan være jordvarme, luft til luft- eller luft til vand-varmepumper, m.fl. Desværre er der ikke et quickfix til billigere opvarmning, og det er vigtigt med en velovervejet omstilling.

Aalborg Universitet udgav i sidste år »Varmeplan Danmark 2021« og kom deri med et forskningsbaseret bud på en klimaneutral varmeforsyning.

Deres bud er på to væsentlige områder forskellig fra Energistyrelsens Klimafremskrivning, nemlig i forhold til til fjernvarme og anvendelse af biomasse.

I varmeplanen fra Aalborg Universitet anbefales en væsentlig udvidelse af fjernvarme-områderne og en varmeforsyning uden biomasse og bio-metan ved individuel opvarmning.

En udbygning af fjernvarme er interessant for Dragør – hvis teknisk og økonomisk muligt – da det både er klimavenligt og forventeligt billigere, end gasfyr.

Det må formodes, at gaspris og -produktion er faktorer i den samlede nationale beslutning om fremtidens varmeforsyning, samt at diskussionen om en udbygning af fjernvarmen ikke er afsluttet på nuværende tidspunkt.

Regeringen har besluttet, at naturgas skal udfases, for at Danmark kan opnå målet om 70% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030.

Prisen på naturgas har, som nævnt, i høj grad sat fokus på at få omlagt varmeforsyningen. Men foruden prisen og det tidsmæssige perspektiv bør der også tages højde for en fornuftig balance imellem energibesparelser og energiproduktion samt imellem fjernvarme og alternative mere individuelle løsninger.

At finde de grønne energieffektive løsninger skal have høj prioritet. Omlægningen handler jo også om antallet af vindmøller og andre klimavenlige tiltag samt om, hvor mange penge det koster at nå i mål.

En strategisk varmeplan for Dragør Kommune skal derfor være grundlaget for den fremtidige varmeforsyning – vel at mærke en plan, som ikke kun er baseret på de høje gaspriser aktuelt.

Varmeplanen skal derfor også give kvalificeret beslutningsgrundlag for valg af den fremtidige varmeforsyning, såvel for de kommunale som individuelle opvarmningsbehov. Ellers er risikoen for dyre fejlbeslutninger stor.

Med venlig hilsen

Helle Barth

Formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget