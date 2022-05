Vejarbejde

Dragør Kommune oplyser, at der over to dage, søndag den 8. maj og onsdag den 11. maj, vil være vejarbejde på A.P. Møllers Allé.

Af trafiksikkerhedmæssige årsager og på grund af bustrafik, vil arbejdet blive foregå fra kl. 8–16 søndag den 8. maj og fra kl. 16–01 onsdag den 11. maj.

Man forvente støjgener de to dage arbejdet foregår.