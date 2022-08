Velbesøgt borgermøde om kystsikring

Flere borgermøder i vente

Efter fremlæggelsen var der mulighed for at stille spørgsmål, og flere ville blandt andet gerne vide, hvilken interesse Sund & Bælt havde i at betale for kystsikringen langs Dragør Nord. Nogle foreslog, at de i stedet for byggede et højt dige rundt om lufthavnen fra kystvejen.

Andre interesserede sig for vandkvaliteten efter en kystsikring, og også økonomien og vedligeholdelse var emner for spørgsmål og debat.

Der er foreløbigt tale om et skitseprojekt, og borgmesteren understregede, at tilbuddet fra Sund & Bælt kun er forelagt kommunalbestyrelsen, men ikke realitetsbehandlet endnu. Han understregede også, at selvom mandagens borgermøde omhandlede Dragør Nord, var det øvrige Dragør ikke glemt. I efteråret vil supplerende løsningsforslag til Udviklingsplan 2021 blive sendt i høring, og efter høringen vil der blive indkaldt til nyt borgermøde.

Borgmesteren fortalte, at der i første halvår af 2024 skal træffes endelig beslutning i Folketinget.