Velbesøgt Lodsens Dag

Lodsens Dag blev blæst i gang kl. 11 fra lodstårnet af Amagerlands Jagthornsblæsere. Kl. 13 tog af foreningens private trompetist over og gav flotte fanfarer.

I alt 85 børn fik udleveret en søfartsbog – og med den i hånden kunne de lære om lodsernes arbejde og livet til søs.

Der var også opgaver til forældre og andre nysgerrige gæster.

Danmarks Lodsmuseum havde 273 registrerede gæster inde i selve museet, og museets frivillige anslår, at op mod 400 mennesker deltog i større eller mindre grad.

For at tiltrække lidt større børn til arrangementet var der i år nye aktiviteter: Man kunne blive testet i sjove sømandsudtryk, og man kunne gå på nettet og lære om alle Danmarks lodserier.

Der var stor trængsel ved flagboden, hvor deltagerne kunne lave sit eget lodsflag, og ved boden, hvor man kunne lave sin egen model af en lodsbåd.

Alle fik mulighed for at få en tatovering, hejse lodsflaget på isbåden »Mågen«, løfte et anker og finde lodsen gebis – og da lokale sponsorer havde doneret gaver til fiskedammen, kunne alle gå hjem med en lille ting.

Flere valgte at prøve det lidt sværere arbejde med knob, måttefletning og kompaskurs.

Og dertil underviste de erfarne frivillige både voksne og børn i reglerne til søs.

Danmarks Lodsmuseums-forenings frivilliggruppe yder en kæmpe indsats for at formidle Drag-ørs utrolige maritime kulturarv – både via dette arrangement og med renoveringen af den gamle lodsbåd »Ravnen«, hvor de videregiver en lille del af den store historie.