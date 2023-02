Velbesøgt nytårskur

Efter at have ønsket de fremmødte godt nytår overlod borgmesteren ordet til direktøren for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der på storskærm deltog via en optaget hilsen. Han slog en ret så pessimistisk tone an i forhold til 2023 – og den bold greb formanden for Dragør Erhverv, Rasmus Gundelund Nielsen, da han efterfølgende afsluttede talerrækken med sin nytårshilsen til de fremmødte politikere og erhvervsfolk.

I modsætning til Brian Mikkelsen valgte den lokale erhvervsformand at se optimistisk på fremtiden. Uden at være blind for de mange udfordringer, der ligger i tiden – inflation, energipriser, negativ vækst med mere – fremhævede Rasmus Gundelund Nielsen, at der også er meget, der peger i den rigtige retning – og han kvitterede for mange af de tiltag, som kommunalbestyrelsen har sat i værk, medens han også påpegede, at der er meget, der fortsat skal og kan gøres.

For Dragør Erhverv var 2022 også udfordrende, hvor man i kølvandet på coronarestriktionerne skulle genfinde fodfæstet i forhold til arrangementer. Man oplevede både at måtte aflyse et arrangement grundet for få tilmeldte – og at melde aldeles fuldt hus til et andet.