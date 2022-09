Velbesøgt sundhedsdag

Torsdag i sidste uge blev der afholdt sundhedsdag i Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården. Her kunne man blandt andet opleve de mange aktiviteter, som huset rummer, møde patientforeninger og høre om kommunens sundhedsindsatser

Af Birgit Buddegård

Borgmester Kenneth Gøtterup, C, bød velkommen til en dag med fokus på sundhed i kommunen, og han fortalte om muligheden for at få en præsentation af de forskellige aktiviteter, der findes på Wiedergården.

»Det er aldrig for sent at passe på sit helbred,« konstaterede borgmesteren.

»Enhver indsats tæller, uanset alder,« fortsatte han, der dog også tilføjede, at det ikke altid er lige let at komme i gang.

»Jeg tror, mange af os kender det, men når man først er kommet i gang og kommet igennem de første par uger, så bliver det også en livsstil, og man kan ikke undvære det,« lød det fra borgmesteren.

Men sundhed er mange ting – sundhed gennem motion og den rigtige kost, men også psykisk trivsel er vigtig, var en af borgmesterens pointer.

Han glædede sig over de mange tilbud, som aktivitetshuset tilbyder ældre, men også over, at resten af Drag-ør er beriget med et meget stærkt foreningsliv.

Trivsel og livsglæde

»Det er vigtigt, at vi har en sundhed, der gør, at vores krop fungerer bedst muligt og så sundt som muligt,« sagde Kenneth Gøtterup, der understregede, at man aldrig må glemme den psykiske trivsel.

»Livsglæden, venskaberne, glæden over de små ting i hverdagen – og selvom sundhedsprofeterne vil fraråde det, så er socialt sammenhold over mad og måske et glas vin også en vigtig del af den mentale sundhed for mange,« lød det videre fra borgmesteren, der dog også mindede om mottoet »alt med måde«.

Han sluttede med at konstatere, at netop fællesskabet er omdrejningspunkt for Wiedergården.

»Det kan vi som kommune ikke rose og anerkende nok. Det er unikt og lad os passe på det i fremtiden,« sagde borgmesteren, før han ønskede alle en god sundhedsdag.

Sundhedsfremmende tilbud i store mængder

Og netop socialt samvær og fællesskab manglede der bestemt ikke på sundhedsdagen. Dragørs Aktivitetshus summede af stemmer og latter fra de mange fremmødte, der med stor interesse så på husets aktiviteter.

Der var korte foredrag, og der var mulighed for at prøve hverdagsmotion og forskellige træningsformer – det være sig qi gong, spinning, styrketræning og meget mere – herunder også den helt ny træningsform stick do, hvor man ved hjælp af en lang stang til rolig musik træner både krop og balance.