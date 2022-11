Velbesøgt vælgermøde

Af Birgit Buddegård

Aulaen på Dragør Skole var godt fyldt onsdag aften, da der blev afholdt vælgermøde op til folketingsvalget tirsdag den 1. november.

Panelet bestod af lokale kandidater fra Københavns Storkreds fra 10 af de i alt 14 partier, der stiller op til valget.

Borgmester Kenneth Gøtterup, C, var ordstyrer og ledte slagets gang med stopur, så alle kom til ord – og flest mulige spørgsmål fra salen blev besvaret. Og der var ivrig såvel spørgelyst fra salen som talelyst fra politikerne, der dog på bedste politikervis indimellem talte mere om noget andet end det, der blev spurgt om – som Kenneth Gøtterup kunne konstatere, da han i den afsluttende runde bad om korte input til, hvilke værdier de gik til valg på.

Panelet

Panelet bestod af både nuværende folketingsmedlemmer – hvoraf en er minister – samt nyopstillede kandidater med ønske om at komme ind i Folketinget.

Følgende 10 partier var repræsenterede (her listet, som de sad i panelet):

Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg (Æ): Claus Gisselmann

Nye Borgerlige (D): Denise Rostgaard

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V): Martin Geertsen

Det Konservative Folkeparti (C): Martin Wood Petersen

Moderaterne (M): Jørgen Kjøller

Radikale Venstre (B): Michael Rachlin

SF – Socialistisk Folkeparti (F): Lisbeth Bech-Nielsen

Dansk Folkeparti (O): Paw Karslund

Socialdemokratiet (A): Peter Hummelgaard

Liberal Alliance (I): Charlotte Nellemann.

Mærkesager

Kenneth Gøtterup bad som indledning de tilstedeværende politikere om på et minut at give udtryk for deres mærkesager. Han fortalte også, at der ikke på forhånd var lavet en dagsorden med emner til drøftelse, for erfaringen var, at Dragørs borgere nok vidste, hvad de ville spørge ind til – og det viste sig da også at være tilfældet.

Claus Gisselmann, Æ, erklærede sin fulde støtte til Inger Støjberg.

Denise Rostgaard, D, havde stort fokus på psykiatrien og de udsatte.

Martin Geertsen, V, havde fokus på den grønne omstilling, var imod fordeling af gymnasielever efter forældres indtægt og ønskede skarpere statslig involvering i kystsikring.

Martin Wood Petersen, C, vil se på udligningsordningen, ville have fokus på grøn omstilling og var imod tvangsfordeling af gymnasieelever.

Jørgen Kjøller, M, nævnte folkesundhed, folkeskolen og digitaliseringen som fokuspunkter.

Michael Rachlin, B, ville se på trivselskrisen blandt de unge, klimakrisen og ønsker en CO 2 -afgift på landbruget. Og undrede sig i øvrigt over, at krigen i Ukraine er usynlig i valgkampen.

Lisbeth Bech-Nielsen, F, havde ligeledes miljø- og klimakrisen og den manglende trivsel hos unge i fokus, mens Paw Karslund, O, fandt Christiansborg virkelighedsfjern og ønskede en udskiftning af medlemmerne til gavn for demokratiet.

Peter Hummelgaard, A, opfattede sig selv dels som beskæftigelsesminister for hele landet, men også lokal repræsentant for Amager. Han glædede sig over hjælpepakkerne under coronakrisen og over mulighederne for nyt erhvervsbyggeri på A. P. Møllers Allé.

Charlotte Nellemann, I, kaldte Amager sin mærkesag, især på infrastrukturområdet samt den kollektive trafik – og ønskede motorvejen overdækket.

Ivrig spørgelyst

Også tilhørerne havde fokus på mange af de ovenfor nævnte emner, men også normeringer i institutionerne og inklusion i folkeskolen havde interesse.

Der var også forslag om minimumsnormeringer på plejehjem.

Udligningsordningen havde også stor interesse, og der blev blandt andet givet udtryk for, at det skyldtes sammensætningen af Folketinget – hvor jyderne er i overtal.

Her kom Martin Geertsen, V, med et forslag om, at de politiske partier koordinerer og samarbejder om også at sikre fokus på København.

Peter Hummelgaard, A, medgav, at udligningsreformen ikke tilgodeså hovedstadsområdet – et emne, der selvsagt har stor interesse i Dragør, der bidrager stort. Charlotte Nellemann, I, fandt, at der var urimeligheder i udligningsordningen og nævnte som eksempel det forhold, at mens Dragør betaler 120 mio. kr. i udligning, så er nabokommunen Tårnby modtager af udligning.

Misbrug af SU-midler og integrationspolitiken blev også vendt, ligesom en tilhører ønskede forklaring på minksagen. Tørklæder kontra ikke-tørklæde hos sosu-assistenter med flere fik også kommentarer med på vejen.

Størst bifald fik dog David, der går i 9. klasse i Dragør, da han rejste sig og spurgte til politikernes holdning til klimaet.

Det fandt han meget vigtigt, og det savnede han fokus på. Og det i øvrigt noget ældre publikum kvitterede med en stor klapsalve.