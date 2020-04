Velfærdsteknologiske tiltag

Af Thomas Mose

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget fik på deres sidste møde, mandag den 30. marts, den årlige status fra forvaltningen om kommunens implementering og anvendelse af velfærdsteknologi i kommunen.

En række teknologier er allerede taget i brug. Blandt dem er loftslifte på Omsorgscenteret Enggården. De skal reducere tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og i sidste ende forbedre det fysiske arbejdsmiljø.

I løbet af 2020 vil der være fornyet fokus på anvendelsen en lignende teknologi – nemlig Raizer, der er en mekanisk, mobil løftestol, der kan hjælpe en liggende person op i stående stilling. Raizer er for eksempel nyttig ved fald, og ligesom loftliftene hjælper den ved at forhindre uhensigtsmæssige tunge løft.

Med fokus på det fysiske arbejdsmiljø har man taget vendletter – et elektrisk vendelagen, i brug. Vendletter kan skåne medarbejderne for tunge løft samt give kognitivt velfungerende borgere mulighed for selvstændigt at vende sig om natten, og mindsker risikoen for tryksår hos de ældre.

Omsorgscenteret Enggården har taget fire særlige senge i brug. De går under navnet floor beds (gulvseng) og er mekanisk plejeseng, som kan sænkes helt ned i gulvhøjde – deraf navnet – og på den måde forebygge fald hos de borgere, der måske glemmer, at de ikke kan stå selv.

Vasketoilettet er et ældre- og handicapvenligt toilet, som installeres i borgers eget hjem med henblik på at gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen ved toiletbesøg er taget i brug. Det er dog stadig få borgere, der har fået dem installeret, selvom gevinsten ved anvendelse af vasketoiletter er stor, da det både frigiver tid hos medarbejderne og sikre et godt fysisk arbejdsmiljø, samtidigt med at det gør borgeren mere selvhjulpen og understøtter et værdigt ældreliv.

Der er mere succes med at bruge intelligente bleer. Omsorgscenteret Enggården gennemførte i 2018 et mindre pilotprojekt med anvendelse af intelligente bleer i samarbejde med bleleverandøren. Erfaringen viste, at teknologien virkede efter hensigten, og anvendelsen af intelligente bleer blev fuldt idriftsat i juni 2019. Teknologien hjælper plejepersonalet til at udarbejde individuelle planer til kontinenspleje og øger værdigheden blandt beboerne.

Som noget nyt undersøges muligheden for at implementere intelligente bleer i hjemmeplejen og på den måde for eksempel reducere behovet for natbesøg.

Der har også været fokus på tryghedsskabende teknologier.

På Omsorgscenteret Enggården er GPS-teknologi fortsat i brug. GPS-systemer giver beboere mulighed for at bibeholde evnen til udendørs færden, samtidig med at beboeren kan føle sikkerhed ved, at de kan findes og hjælpes hjem, hvis det skulle blive nødvendigt. Systemet anvendes fast til seks borgere på Enggården, og der er yderligere tre GPS’er til udlån til borgere, når de skal ud. Der er endvidere indkøbt fire GPS-mobiltelefoner med apper til sporing.

Demenskonsulenten på Omsorgscenteret Enggården har undersøgt muligheden for at installere geofences indendørs. Geofence er et virtuelt, digitalt hegn, der giver besked til personalt, hvis en beboer for eksempel forlader et område inden for et defineret område.

Efter et møde med leverandøren vurderedes det, at teknologien endnu ikke er moden til brug indendørs. Det er fortsat kun muligt at opsætte geofences udendørs, men dette behov dækkes allerede fint med den eksisterende GPS-løsninger.

I Dragørs Aktivitetshus’ træningscenter har man installeret en LiteGait – et træningsteknologisk redskab. LiteGait hjælper både borgeren, idet den giver et sikkert miljø, når der trænes, og terapeuten, som skånes for mange tunge løft.

Dragør Kommune har længe gjort brug af strømpe af- og påtagere. Men da det kræver megen vejledning at få borgerne til at benytte sig af dem, anvendes hjælpemidlet ikke i tilstrækkelig grad. Der sættes nu ind med fornyet fokus på anvendelse af hjælpemidlet.

Derudover anvendes der fortsat mobile enheder – såsom tablets eller smartphones – i forbindelse med dokumentationsarbejdet på Omsorgscenteret Enggården og i hjemmeplejen. Hjemmeplejens smartphones anvendes ligeledes som e-låse – et system, der kan anvendes til oplåsning af døre.

Det er planen, at der i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården skal laves et velfærdsteknologisk laboratorium. Foto: TorbenStender.

Nye initiativer

Der blev sidste år etableret en styregruppe, som har til formål at sikre koordineringen omkring implementering af velfærdsteknologiske løsninger i Dragør Kommune.

For at få borgerne til at benytte de allerede eksisterende teknologier i Dragør Kommune vil der på Dragørs Aktivitetshus i løbet af 2020 blive etableret et velfærdsteknologisk laboratorium, der skal inspirere borgerne til selvhjulpenhed samt øge kendskabet til eksisterende velfærdsteknologiske løsninger.

Det er et håbet, at et bedre kendskab til teknologien i sidste ende vil betyde, at flere vil gøre brug af den. Laboratoriet skal være et præsentationsrum, hvor borgerne efter instruktion kan få mulighed for selv at afprøve hjælpemidler.

I første omgang sættes der fokus på at promovere de teknologier, kommunen allerede har taget i brug – eksempelvis strømpe af- og påtager og vasketoiletter. En større udbredelse af disse kan nemlig hjælpe til imødekommelse af udfordringerne i hjemmeplejen ved at frigøre hænder og arbejdstid.

På sigt kan andre velfærdsteknologiske løsninger promoveres ved for eksempel at invitere producenter ud og fremvise produkter, som Drag-ør Kommune så selv kan konstatere, om de har en dokumenteret positiv effekt.

Landets regioner og kommuner er gået sammen om at etablere et tværsektorielt telemedicinsk tilbud til borgere med KOL. I maj måned går Dragør Kommune i luften med pilot-afprøvningen. Det komme til at betyde, at borgere med KOL vil kunne måle sine egne værdier i deres eget hjem og derfra videresende dataene til sygeplejeklinikken, som så monitorerer udviklingen i sygdomstilstanden.

Projektet har til formål at forebygge indlæggelser samt at øge fleksibilitet og tryghed i hverdagen.

Yderligere forventes det, at projektet i 2021 udvides til også at omfatte hjertepatienter.

Efterhånden som de nye teknologier bliver bedre og telemedicin-projektet og er fuldt implementeret, vil der også være basis for at afløse besøg i hjemmet med øget antal af skærmbesøg. Skærmbesøg vil være anvendelige i forbindelse med eksempelvis medicinindtag, psykisk støtte eller lignende.