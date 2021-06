Vi har modtaget:

Velkommen til Mortens verden

Nu er det næppe nogen nyhed eller hemmelighed for det store flertal af Dragørs borgere, at Morten Dreyer, DF’s lokale borgmesterkandidat, medlem af kommunalbestyrelsen, formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget samt kommunens bestyrelsesrepræsentant i det milliardstore forsyningsselskab HOFOR osv., lever i sin helt egen virkelighedsfjerne verden.

En verden, hvor sandheden er en fraværende og helt ligegyldig faktor. En verden og en platform, hvorfra han i årevis og fortsat udspyr sine vilde fantasier og udokumenterede påstande om alt og alle. Alt sammen i et lønligt håb om også fortsat at kunne klistre sit korpus til en taburet i byrådssalen, ledsaget af nogle økonomisk særdeles givtige udvalgs- og bestyrelsesposter mv.

Det seneste – omend mindre – eksempel på Mortens troværdighedsniveau kommer til udtryk i et nedladende indlæg i seneste udgave af Dragør Nyt, hvor han, under overskriften »Velkommen på banen«, hilser Flemming Blønd og den nye lokalliste, Sydamagerlisten, velkommen.

Morten skriver:

»Det er et acceptabelt ønske, at Dragør skal opsluges af Tårnby. Men måske knapt så gennemtænkt. Bare tænk på Svend Mathiasen som i 2013 blev valgt ind på Amagerlisten med ét og kun ét valgpunkt: Sammenlægning af kommunerne«.

Morten Dreyer afslutter sit indledende afsnit med ordene:

»Svend Mathiasen tabte efter valget helt modet, valgte her en 180 graders kursændring og meldte sig under liste T, hvis første ønske er Drag-ørs selvstændighed – ligesom Dansk Folkepartis. Ved valget i 2017 stillede han op under liste T’s bannere for på gader og torve at dele valgfoldere ud for et selvstændigt Dragør. Sådan kan man jo udvikle sig ...«

(Læs hele Morten Dreyer indlæg her, red.).

Kæden er hoppet af

Allerede på dette tidlige tidspunkt i sit indlæg demonstrerer Morten, at hans kæde er hoppet af, for ikke at sige knækket midt over.

Han lyver, han gætter, han forsøger efter fattig evne og sædvanlig standard at bilde læserne en opdigtet historie og et forløb ind, der absolut intet har med fakta at gøre. Men hvad gør dog det, bare det passer ind i hans eget forskruede verdensbillede formet af en hukommelse, der tydeligvis spænder ben for hans opfattelse af virkeligheden.

For så vidt angår påstanden om Amagerlisten, er sandheden den, at listen stillede til valg i 2013 – ikke med ét enkelt punkt på dagsorden, der kun handlede om sammenlægning, men med et stort sammenhængende »partiprogram«, der beskrev listens politik på alle områder fra miljø, klima, infrastruktur, børn og unge, skole, ældre-, service- og kulturområdet osv. osv. Vel nok det mest omfattende, skriftlige valgprogram blandt de opstillede partier.

At dette faktum fuldstændig er forbigået Mortens fravær af opmærksomhed er ikke usædvanligt. Han er i allerhøjeste grad kendt for netop ikke at have »læst på lektien« – og møder som hovedregel aldeles uforberedt op til møderne, hvilket også er min erfaring efter de fire år, jeg havde »fornøjelsen« af at skulle høre på hans indlæg i kommunalbestyrelsen

At Morten herudover har set mig stille op for liste T til kommunalvalget i 2017 og bl.a. uddele valgfoldere for Dragørs selvstændighed på gader og torve er ligeledes en ganske interessant iagttagelse, Morten her har gjort sig – som den eneste person på planeten. Enten er det noget, han har drømt, noget han gætter på eller igen en usand historie, han bare »fyrer« af – hvis det da ikke er hukommelsen, der igen, igen spænder ben for hans opfattelse af virkeligheden.

Fakta er, at jeg under ingen omstændigheder stillede op for liste T eller nogen som helst andre partier til kommunalvalget i 2017, hvilket naturligvis også fremgår af kandidatlisten for samtlige partier på kommunens hjemmeside.

Velkommen til Sydamagerlisten

Jeg vil afslutte dette indlæg med at ønske den nye Sydamagerliste et velment og hjerteligt velkommen.

Dragør og ikke mindst kommunalbestyrelsen trænger i den grad til nye, friske og fagligt kompetente kræfter, der besidder de nødvendige kompetencer til at fremtidssikre og disponere politisk ansvarligt – til borgernes og kommunens bedste.

Med venlig hilsen

Svend Mathiasen