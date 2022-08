Vi har modtaget:

Vendettaen fra Slippen 3

I Dragør Nyt bragte i sidste uge historien om Slippen – og især om nummer 3 og ildebranden i 1842 (læs Dragør Nyts historie her, red.).

Slippen betyder gennemgang eller passage, og det navn fik i netop de år en noget dårlig klang pga. den københavnske gade med samme navn, som lå lige ved Trinitatis Kirke. Pæne borgere i København klagede over navnet, som var blevet synonymt med en gade, hvor der boede en stor del af byens lettere kavaleri med deres »værksteder«, eller hvad de ellers blev kaldt i datiden.

Sådan noget grimt skete ikke i Dragør, så det taler vi slet ikke om. Selvom der da gennem år i mere eller mindre diskrete forhold har været de samme erhverv i byen.

Slippen 3

Netop denne adresse blev særdeles kendt i 1970’erne gennem Dragør Nyt.

Her boede psykolog Jesper Jensen, som i de år var kendt som en af venstrefløjens digtere. Hvem husker ikke, da Trille til stor opstand sang hans vise »Øjet« på TV, hvor ophidsede især Kristeligt Folkeparti blev over det gudsbespottelige i visen, som endda blev taget op i Folketinget.

Men mest kendt blev adressen, da Jesper Jensen i en lang række indlæg i Dragør Nyt, hvor han under underskriften, »Jensen, Slippen 3«, brokkede sig over byens hunde. Det gav måneders polimik, hvor der var rasende indlæg fra utallige hundeejere – heraf enkelte, som mente, at han burde flytte fra byen.

Efterfølgende kom Dragør Revy med en virkelig sjov sang om »Jensen, Slippen 3«.

Ved optagelsen af filmen Frøken Nitouche var det her i Slippen, at Lone Hetz kravlede ud øverste vindue i Rasmussens Hotel, som ellers er kendt som Volmers Hus.

Det var i øvrigt Jesper Jensen, som sammen med Hans V. Bischoff genoplivede Dragør Borgerforening, som var ved at gå konkurs. De skal begge have stor tak for deres store indsats.

Der er rigtig mange sjove historier om Dragør – historier, som lokalarkivet måske ikke bringer, da det ligger udenfor deres rammer. På samme måde som da vores skjald, John Mogensen, skrev sangen om Ann Sofie fra Sønder Magle, der sprang op og åbnede ballet med en topløs go-go. Sangen med bølgegangen i barmen var inspireret af lokale forhold – for for at øge omsætningen havde Store Magleby Kro nemlig i en periode sådanne dansere.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør