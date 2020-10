Vi har modtaget – fra Venstre:

Venstres holdning til budgetvedtagelsen

Tirsdag aften i sidste uge indgik alle kommunalbestyrelsens partier en historisk budgetaftale på Dragør Rådhus. For første gang i kommunens 46-årige historie bakkede alle partier op om aftalen, som samlet set tilføjer et stort millionbeløb ekstra til kommunens velfærdsområder.

Med denne aftale vil kommunens økonomi, der har været prøvet de sidste to år på grund af store investeringer samt markant flere udgifter til handicappede og ældre, blive genoprettet i løbet af 2021.

Det betyder, at kommunens kassebeholdning ved udgangen af 2021 vil udgøre 40 mio. kr., som udgør et godt grundlag for en sund kassebeholdning fremadrettet.

I foråret stod vi ellers med en meget stor udfordring, da den socialdemokratiske regering spillede ud med et forslag til en reform af den kommunale udligning, som ville have resulteret i en stor ekstraregning til Dragør Kommunes borgere.

Efter et intenst forhandlingsforløb lykkedes det imidlertid for Venstres forhandlere på Christiansborg at undgå denne øgede udgift for Dragør, så vi nu i stedet for kan se en væsentlig reduktion i vores omkostninger til udligning.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) lagde på Venstres vegne ved forhandlingernes start ud med fire centrale pejlemærker, som vi i Venstre så som afgørende:

Budgettet vedtages uden stigning i den kommunale skatteprocent

Med budgettet sker der en fortsat konsolidering af kommunens økonomi samtidig med en fastholdelse af et særdeles godt serviceniveau og et mål om en kassebeholdning på minimum 40 mio. kr. ved udgangen af 2021

Budgettet indebærer et driftsoverskud, som sikrer plads til anlæg, afdrag og forrentning af langfristet gæld

Med budgettet overholder vi servicerammen, som er fastsat centralt i aftalen imellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

Disse fire pejlemærker blev heldigvis bakket op af partierne og blev dermed hjørneflagene for budgettet.

Fra Venstre vil vi godt benytte lejligheden til at kvittere de øvrige partier for et godt og konstruktivt samarbejde, dialog om budgettet samt for et godt professionelt samspil med kommunens forvaltning om afklaring af mange budgettekniske forhold undervejs i forløbet.

Vi vil også gerne kvittere for de mange gode og konstruktive høringssvar fra borgere, virksomheder, institutioner og andre interessenter, som har været et meget værdifuldt bidrag til forhandlingerne.

Også i dette års forhandlinger – som alle tidligere års forhandlinger – så har ingen partier fået alt, men alle har fået noget! Det betyder også, at alle har måttet sluge nogle kameler. Det gælder også for Venstre!

Der er budgetpunkter, vi er utroligt glade for bliver prioriteret, og der er områder, vi ikke er så begejstret for. Sådan er det i politik, når vi samarbejder bredt.

Men vi er glade for, at alle partier har bøjet sig ind mod hinanden i dette forlig – selv om vi jo er valgt til at mene noget forskelligt.

Venstre i Dragør har ved de seneste tre kommunalvalg gået til valg på blandt andet at arbejde for at formidle et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Vi er derfor meget glade for, at kommunalbestyrelsens fem partier ved at indgå dette brede budget er enige med Venstre i vigtigheden af et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af hele kommunalbestyrelsen.

Det er vores håb, at dette gode og brede samarbejde, vi nu har taget de første skridt til, vil fortsætte frem mod kommunalvalget næste år – for hele Dragørs bedste.

Ønsker man at se budgetforliget i sin helhed med en mere detaljeret beskrivelse af indholdet, vil vi gerne henvise til kommunens hjemmeside – www.dragoer.dk – og er der spørgsmål eller kommentarer til indholdet, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Borgmester Eik Dahl Bidstrup, Helle Barth og Kim Dupont, medlemmer af kommunalbestyrelsen for Venstre, samt Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør

Se Budget 2021–2024

Historisk budgetaftale indgået

Læs de øvrige partiernes reaktion på Budget 2021–2024

Vi har modtaget – fra Socialdemokratiet: Socialdemokratiet er bag budgettet

Vi har modtaget – fra Konservative: Konservative går med i budgetforliget

Vi har modtaget – fra Dansk Folkeparti: Efter et langt forløb endte vi med et enigt byråd

Vi har modtaget – fra liste T: Hvorfor er vi tilfredse i liste T