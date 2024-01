Venteliste åbnes

Børn fra den anden side af tunnellen er nu velkomne i Dragørs institutioner

Dragør Kommune har besluttet at åbne ventelisten til dagtilbud for børn bosat uden for kommunen. Beslutningen blev truffet af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar, som et svar på det faldende børnetal i kommunen.

Prognoserne viser, at der de kommende år vil være et markant fald i antallet af børn i alderen 0 til 6 år i Dragør Kommune. Dette fald vil påvirke både vuggestuer og børnehaver, men af naturlige grunde vuggestuerne først.

Da kommunen får betaling fra forældre og stat pr. barn, så mangler der i øjeblikket børn, hvis der ikke skal ske en reduktion i udgifterne – sandsynligvis ved færre medarbejdere.

For at imødegå denne udvikling og sikre fortsat drift og kvalitet i kommunens dagtilbud, har administrationen foreslået åbningen af ventelisten for børn med bopæl i andre kommuner.

Forslaget blev oprindeligt stillet af liste T i december, hvor Annette Nyvang argumenterede for, at optag af børn udefra vil give mulighed for at bevare kvalificeret personale i daginstitutionerne og opretholdelse af budgetneutralitet.

Desuden argumenterede hun for, at en fortsat lukning af ventelisten for børn uden for kommunen ikke ville være efter bogen. Det ville nemlig kræve, at kommunen havde kapacitetsproblemer, hvilket ikke længere er tilfældet.

RMP