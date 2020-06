Veste til »Forsvundne Personer«

Lions Dragør har sponsoreret 80 gule veste til foreningen »Forsvundne Personer«

Ildsjælen bag foreningen »Forsvundne Personer«, Sofie Sønderup, henvendte sig sidste år til Lions Dragør og spurgte, om foreningen havde mulighed for at støtte hendes arbejde med de civile eftersøgninger af forsvundne personer med en donation. Efter at have undersøgt mulighederne fandt Lions Dragør frem til, at foreningen manglede gule veste til de frivillige, der hjælper ved eftersøgninger, og man besluttede at donere 80 veste med tryk. Det er tanken med donationen, at vestene kan lånes ud til de frivillige, der ikke selv har en vest med, når de møder op ved Forsvundne Personers civile eftersøgninger.

Niels Ole Hansen (tv.) og Jørgen Ploug fra Lions Dragør overrækker gule veste til Sofie Sønderup.

Overrækkelsen af vestene skulle have fundet sted i forbindelse med et kursus for indsatsledere. Kurset, der skulle have været afholdt i Dragør i marts måned, blev, som så meget andet, aflyst på grund af coronanedlukningen af Danmark. I slutningen af maj måned lykkedes det dog at få overrakt vestene til foreningen og Sofie Sønderup.

Klub på coronapause

Lionsklubben har – som alle andre foreninger – ikke haft mulighed for at have gang i de mange aktiviteter, der ellers er en kendetegnende del af klubbens liv. Foreløbig er forårets madindsamling til hjemløse og Navy Day ikke blevet til noget. Dog oplyses det, at foreningen håber, at det inden månedens udgang bliver muligt at afholde et medlemsmøde, og det forlyder, at et nyt projekt med opsættelse af bistader ved blomsterengen i Søvang netop er ved at lykkes.

»Så løverne er klar og vender snart stærkt tilbage,« lyder det forventningsfuldt fra foreningens lokale præsident, Jørgen Ploug.