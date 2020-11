Veteransamarbejde

Dragør Kommune har netop indgået samarbejdsaftale med Veterancentret om anerkendelse og støtte

Dragør Kommune har indgået samarbejde med Veterancentret.

Aftalen indeholder tilkendegivelse fra Dragør Kommune om at anerkende og støtte veteraner i kommunen samt om at gøre brug af veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov. Samtidig tilkendegiver veterancentret igennem aftalen, at centret vil understøtte kommunens veteranarbejde.

To underskrifter

Det var borgmester Eik Dahl Bidstrup, der tog imod to udsendinge fra Veterancentret, da aftalen skulle underskrives.

De to udsendte var opsøgende rådgiver Elisabeth Kappel og beskæftigelsesrådgiver Birgitte Schmelling. Ud over underskriften fra chefen for Veterancentret, oberst Søren Andersen, manglede nemlig blot borgmesterens underskrift på samarbejdsaftalen.

»Hvert år den 5. september er der landsdækkende flagdag, hvor hele Danmark på forskellig vis sender et skulderklap i retning af Danmarks nuværende og tidligere udsendte. Det gør vi også i Dragør – blandt andet i et samarbejde med lokalprojektgruppen Et forsvarligt Dragør,« siger Eik Dahl Bidstrup.

Borgmesteren anerkender, at det ikke er nok med en fest- og flagdag.

»Noget andet er generel opbakning i hverdagen. Det handler for eksempel om, at vi er opmærksom på veteranernes kompetencer og ressourcer og på veteranernes familier. Det kan også være gennem at støtte op om lokale veteraninitiativer,« supplerer Eik Dahl Bidstrup.

Specialiseret viden

Veterancentrets opgave er at støtte og rådgive veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse til fremmede egne. I den forbindelse samarbejder centret med myndigheder samt faglige og frivillige organisationer.

»Der er vist ingen tvivl om, at Veterancentrets medarbejdere har en specialiseret viden om veteraner, som kan komme til gavn i det daglige arbejde, for eksempel i Tårnby-Dragør Jobcenter. Derfor er jeg også ganske tilfreds med den nu indgåede samarbejdsaftale. Det handler i bund og grund om at hjælpes ad og udveksle viden – til gavn for borgerne,« lyder det afsluttende fra Eik Dahl Bidstrup.