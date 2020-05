Vi bruger Dragør

Ny hjemmeside er nu i luften

Lokale kræfter har i fællesskab skabt et nyt initiativ, som skal bidrage til at hjælpe Dragørs lokale virksomheder igennem en udfordrende periode. Alle virksomheder, der driver forretning i Dragør, kan på vibrugerDragør.dk eksponere en række varer, tilbud og ydelser, ligesom de kan linke til egne webshops og hjemmesider. Idéen er at give kunderne en genvej til at bruge de lokale forretninger og virksomheder.

»Vi ønsker, at Dragørs virksomheder kommer så godt som muligt igennem coronakrisen. Derfor har vi sammen med en række partnere etableret en hjemmeside, der skal hjælpe de lokale erhvervsdrivende de kommende måneder,« siger borgmester i Dragør, Eik Dahl Bidstrup.

De mange restriktioner, der er blevet indført for at forebygge udbredelsen af coronavirus, har medført, at mange butikker, restauranter og andre virksomheder enten har lukket fysisk eller nu må drives med begrænset mulighed for kontakt med kunderne, salg og service.

»Det er trist at se lokale forretninger bløde og måske ikke have andre udveje end at lukke helt. VibrugerDragør.dk kan forhåbentligvis være med til at hjælpe vores lokale butikker og restauranter,« fortæller Philip Helgstrand fra Dragør Gadelaug.

VibrugerDragør.dk er nu aktiv og vil foreløbig være det frem til udgangen af juli. Det vil være gratis for virksomhederne at benytte siden i perioden.

»Jeg er stolt over, at vi kan stå sammen med Dragør Kommune og Dragør Nyt om et initiativ, som jeg håber, at de erhvervsdrivende i Dragør vil gøre brug af. Det handler om at række ud til hinanden og finde nye forretningsmuligheder,« siger Rasmus Gundelund Nielsen, formand hos Dragør Erhverv.

Ønsker man at få sin virksomhed præsenteret på hjemmesiden vibrugerDragør.dk, kan man sende en e-mail til info@vibrugerDragør.dk – og man vil herefter blive kontaktet.

»Det kræver ingen tekniske evner at være med. Den praktiske del af drift og opsætning tager vi os af her hos Dragør Nyt,« oplyser Henrik Askø Stark fra Dragør Nyt.