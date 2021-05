Vi har modtaget:

Vi er de bedste byplanlæggere

Derfor skal vi bygge på værftsgrunden

Stor ros til Carsten Olesen og Birger Nielsen for idéen om at bygge en række mindre, fritliggende træhuse på værftsgrunden. (Læs Carsten Olesen og Birger Nielsens indlæg her, red.)

Deres konstruktive forslag er intuitivt rigtigt. Historien har vist, at borgerne i byen er de bedste byplanlæggere, og derfor skal vi have muligheden for at videreudvikle den levende havn i en menneskelig skala.

Havneområdet tilhører os, byen, og det er derfor oplagt at udvikle lejer- og andels-tanken. Her skal ingen kunne høste spekulationsgevinster.

Det jordnære forslag er nemt at realisere stille og roligt de kommende 5–10 år.

Vi ved af erfaring, at den organiske byudvikling giver de bedste resultater for os, der bor her.

Hvornår går vi så i gang?

Vi kan kun forestille os modstand fra partierne – du husker, hvem det var – der gav os det sorte, jyske profilbyggeri på havnen. Men da de snart skal genvælges, bliver de sikkert til at tale med. Vi skal bare huske at få det på skrift inden valgdagen.

Med venlig hilsen

John Jørgensen og Mette Vad

Von Ostensgade 24