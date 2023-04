Vi har modtaget:

Badehotellets udbygning

Badehotellets udbygning nærmer sig en færdig plan – bare 90 måneder tog behandlingen indtil nu.

Så blev byggeplanen endeligt vedtaget. Nu afventes bare byggesagsbehandlingen.

Derved bliver Dragør Badehotel fra skønvirkeperioden i 1906 til et smule mere opdateret hotel med noget så eksotisk som en elevator.

I året 2014 begyndte ejerne at drøfte en modernisering med Dragør Kommunes forvaltning. Hvad var der af overordnede muligheder m.m.?

Det resulterede i, at ejeren fremsendte et byggeandragende, som Dragør modtog december 2015.

Planudvalget under ledelse af Allan Holst godkendte i enighed efter fire måneder at høre naboerne, hvilke skete endelig i april 2016.

Derpå 18 måneder for en forhøring, tja ...

The Rolling Stones i Dragør

I påsken 1966 blev hele badehotellet udlejet til rockbandet The Rolling Stones, som skulle give nogle koncerter i K.B. Hallen. De startede med nummeret The Last Time og afsluttende med (I Can’t Get No) Satisfaction. For os, som husker besøget, var det nogle dage, hvor der blev flyttet grænser i vores lille ellers meget stille by.

Da The Beatles tidligere gav koncert i København, blev de standsmæssigt indkvateret på Hotel D’Angleterre på Kgs. Nytorv. Det gav hotellet en lang række problemer med hylende piger både foran hotellet og i hotelgangene, suppleret med hærværk på vægge m.m. Det medførte, at en række hoteller frabad sig ophold af medlemmer fra bandet The Rolling Stones, da der lød rygter om ballade ved tidligere ophold rundt om i verden.

Men det gik da rimelig godt i Dragør, bortset fra da den lokale politibetjent skulle få ivrige ungmøer ned fra taget uden ulykker. Og der var en lind strøm af taxier, hvor (meget) yngre erhvervskvinder i fuld krigsmaling og med meget korte skørter blev præsenteret i hotellets gård af deres forretningsagenter. Her drejede de rundt for bedre at præsentere deres aktiver. Den eneste gang, jeg har set et sådan show før, var på Roskilde Dyrskueplads, da en række kvier skulle bedømmes.

Dagene med rullestenene var godt noget andet, end når socialdemokraterne holdt deres årlige juletræsfest på badehotellet.

Blandt andet kunne man høre, at The Rolling Stones øvede på nogle ukendte musiknumre i festsalen eller i haven – numre, som kunne høres på deres næste LP.

Efter 90 måneder

Men nu har et flertal endelig godkendt lokalplanen for badehotellet med tillæg.

Det forlyder, at regeringen nu vil se på, hvordan man generelt kan få forkortet de administrative rituelle stammedanse ved forskellige anlægsopgaver – på land og i hav. Ved anlæg skal der naturligvis være mulighed for naboerne til at påpege gener for borgerne generelt og for naboerne specifikt.

Lige nu er to havvindmølle-parker ved Amager under projektering. Foreløbig har det taget fire år, og man må forvente en del år endnu, forlyder det efter klager fra Hvidovre og Køge kommuner.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør