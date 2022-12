Vi har modtaget:

Biografbygningen

Hvad vil byrådet bruge Dragør Biografs bygninger til, når de frivillige forlader lokalerne?

Ejerne er i noget af en spændetrøje med hensyn til fremtidig brug af lokalerne.

Lokalplan 3 er meget specifik: »Bestemmelser ifølge byplanvedtægt 2A påhvilende ejendommen matr.nr. 2 – aflyses hermed. Det i ejendommen tilstedeværende biograflokale forbeholdes offentlige formål (biograf og lignende kulturelle aktiviteter. (DB og TU)). Der vil ikke med denne lokalplan ske nogen ændring af områdets zonestatus (byzone).«

Det er klar tale for den fremtidige brug. Uden ny planlov sker ingen ændringer.

Skal der ske ændringer i brugen, som f.eks. til bolig, forretninger eller liberale erhverv, så skal byrådet først klart vedtage, at Dragørs kulturpolitik fremover ikke rummer en biograf.

Skal landets ældste biograf omdannes til privat bolig?

Når man ser på de politiske partiers valgprogrammer, så er kulturen nærmest helt fraværende.

Det eneste tiltag, som vi har set, er hovsa-ønsket om at nedlægge kommunebiblioteket i Hollænderhallen fra januar.

Hvorledes Dragør vil honorere den lovpligtige adgang for kørestolsbrugere fra januar måned, er vist ikke på plads endnu.

Skal dette følges op af et byråd, som med åbne øjne vælger at nedlægge Danmarks længst fungerende biograf?

Hvis partierne til nytår kommer med en situationsudtalelse, så bør de samtidig komme med en tilkendegivelse for deres planer for biografen.

Det vil ikke være pænt overfor ejeren at afvente, at han får igangsat arkitekttegninger med mere, som ikke kan realiseres, uden at byrådet vælger at lukke for biografen.