Vi har modtaget:

Bliver Søvang hægtet af?

Der kommer næppe fjernvarme til Søvang

Inden udgangen af 2022 skal kommunerne give borgerne besked, om de kan få fjernvarme – og i givet fald hvornår det kan ske. Det sker på baggrund af en regeringsbeslutning om at udfase naturgas inden udgangen af 2035.

For de tætte bebyggelser i Dragør og Store Magleby ser det lovende ud. Men det gør det ikke for Søvang.

En Rambøl-rapport konkluderer, at det samfundsøkonomisk ikke kan betale sig at udrulle fjernvarme til Søvang. Læs: Skaf jer jeres egen varmepumpe, jordvarme, solvarme, blokvarme eller tag mere tøj på).

Denne udmelding betød, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget på dets møde onsdag den 7. september ønskede »en nærmere verificering af dette spørgsmål«.

Vi ønsker selvfølgelig ikke at hægte Søvang af, hvis vi på nogen måde kan få dem med i udrulningen.

Biogas

I dag udgør den CO 2 -neutrale biogas cirka 25% af vores naturgas, og andelen er stigende.

Officielt er regeringens udmelding, at ingen biogas skal anvendes til rumvarme efter 2035.

Men hvad skal vi så stille op med al den biogas, vi producerer i dag?

Der er over 100 biogasanlæg i Danmark – 56 af dem er certificerede. På det nylig afholdte klimafolkemøde i Middelfart fortalte ELO-konsulent og akademiingeniør Per Alex Sørensen, at hvis vi vil, så kan vi erstatte al Putins gas med biogas.

I Dragør ønsker vi ikke at bidrage til grøn gas. Et forslag fra Sydamagerlisten om at undersøge mulighederne for at etablere et biogasanlæg – eventuelt i ARC-regi – med anvendelse af blandt andet vores tang, haveaffald og hestepærer blev nedstemt af alle partier. Solrøds biogasanlæg med blandt andet tang bidrager til knap halvdelen af kommunens energiforsyning, og samtidig reducerer de deres CO 2 -udslip med 70%.

Biogas i hastig fremmarch

Den seneste tid har grøn biogas dækket 65% af det danske gasforbrug. Det minimerer importudgifterne til naturgas, og klimaaftrykket fra gasforbruget er nu på samme niveau som elforbruget. Det fremgår af den helt nye rapport Biogas Outlook 2022 fra Biogas Danmark.

Alene i årets første otte måneder har biogassen fortrængt russisk naturgas til en værdi af 3,7 mia. kr.

»Der er et stort potentiale for, at vi hurtigt kan komme meget længere med biogassen, der kan dække gasforbruget 100 procent allerede om fem år,« siger direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark i en pressemeddelelse.

Allerede i år forventes biogassen at fortrænge naturgas til en værdi af 7 mia. kr. Hvem tror på, at det stopper?

Fjernvarme fra Tårnby

Kommunalbestyrelsen i Drag-ør har få måneder tilbage til at meddele borgerne hvem, der kan få fjernvarme, og hvornår.

I betragtning af, at der er mere end 12 år tilbage til, at vi skal lukke for naturgassen, og at teknologien er i hastig udvikling, så er det en urimelig kort frist. Og resultatet bliver måske skæbnesvangert for Søvang. For umiddelbart ser det ikke ud til, at Søvang kommer med på listen over fjernvarmeforsyning. Og dog ...

Tårnby Forsyning er meget langt fremme og er allerede gået i gang i Nøragersmindekvarteret. Måske er det rentabelt, at Søvang kan få fjernvarme herfra? Måske endda som de første i Dragør. Det er da en undersøgelse værd. Men vi har kun 3½ måneder til at finde ud af det.

Lad beboerne i Søvang beholde deres gasfyr

Hvis det ikke er en mulighed for Søvang at få fjernvarme, så lad dog beboerne få lov til at beholde deres gasfyr. Når alle andre lukker for gassen, så har vi store mængder overskydende grøn biogas, og hvem ønsker at lukke for al den klimavenlige gas?

Mon ikke vi inden 2035 kan nå at tænke os om? Faktisk sagde Dan Jørgensen ordret i sin fremlæggelse af klimaforliget:

»Er der ikke sikkerhed for at få fjernvarme, er der mulighed for at få gode varmepumper. Dem, der så må være tilbage, de skal over til biogas, sådan at de stadig har gasfyr, men det er så en grøn biogas, som vil sikre, at vi er fri fra Putin.«

Er det ikke et udsagn, vi skal holde Dan Jørgensen op på?

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand.jur.

Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten