Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Efterår på rådhuset

Vi er trådt ind i efteråret, men gudskelov viser september måned sig fra den milde og venlige side.

Efteråret er ofte en travl politisk sæson, blandt andet med budget-vedtagelse og de mange store sager, der er i gang.

Budgetforhandlinger

I skrivende stund er budgetforhandlingerne i fuld gang. Vi har netop overstået en weekend, der har været fuld af budgetmøder. Partierne arbejder videre med respekt for hinanden, og jeg glæder mig til, at vi kan præsentere et kommende budget for årerne 2023–2026.

Jeg ser også frem til den saglige dialog mellem partierne, om hvordan vi ser den økonomiske situation og de prioriteringer, som, vi hver i sær synes, er vigtige.

Dragør Kommune søgte om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Det gjorde vi med god samvittighed, da vi har store udfordringer i Dragør. Det fik Lollands borgmester til at kalde os uartige i Dragør, da han ikke mener, at vi som rig kommune kan tillade os at søge en sådan pulje. Jeg havde i radio og den trykte presse en dialog med Lollands borgmester, der helt glemmer, at kommuner kan være trængte på forskellige måder, og at Lolland ikke har patent på at definere, hvad en trængt kommune er. Samtidig må vi huske, at Dragør nu betaler 120 mio. kr. i udligning til andre kommuner, og vi er tilbage på niveauet fra før, udligningsreformen blev ændret.

Kystsikring

Cirka 300 borgere mødte op til informationsmøde i Hollænderhallen for at høre om status på Kystsikringen. Tak for det meget store fremmøde, de gode og saglige spørgsmål samt en konstruktiv debat, hvor der var plads til uenighed.

I denne uge skal vi tage stilling til, om Sund & Bælts tilbud skal undersøges nærmere og indgå på lige fod med andre forslag i den videre beslutningsproces.

Samtidig kan jeg fortælle, at jeg har haft konstruktive møder med borgmestrene fra Tårnby, Hvidovre og København vedrørende kystsikringen og vores indspil i den statslige arbejdsgruppe. Vi har givet håndslag på et tæt politisk samarbejde mellem de fire kommuner, og jeg er meget tryg ved det samarbejde, vi har sammen – et samarbejde, hvor vi drøfter alt det, vi skal fremme sammen, og hvor vi også med respekt for hinanden kan drøfte de enkelte kommuners egne behov.

Bestyrelse eller brugerråd på havnen

I forlængelse af den politiske aftale i konstitueringen vil der på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets møde i denne måned blive behandlet et forslag om, at der nedsættes en bestyrelse eller et brugerråd på havnen. Formålet er at få genetableret en styreform, hvor brugerne af havnen er involveret.

Det er ambitionen, at brugerrådet eller bestyrelsen er i fuld drift frem mod næste sæson.

Dragør Badehotel

Lokalplanen for en renovering og udvidelse af Dragør Badehotel har været i offentlig høring og skal endelig behandles i denne måned.

Det har været en langvarig sag, der har verseret over flere år, med forskellige politiske holdninger. Tilbage i 2019 blev der givet politisk accept til, at badehotellet kunne udvides, og at ejerne skulle udarbejde forslag til lokalplan. Dette arbejde er nu tilendebragt.

Der har været indsigelser, der handler om arkitektur og størrelse på hotel – og ikke mindst en bekymring om parkeringspladser. I forhold til parkeringspladserne har jeg haft møde med ejerne og drøftet denne problemstilling. Hvis lokalplanen vedtages, håber jeg, at vi i fællesskab kan finde gode løsninger for parkering.

Parkering i Dragør

I sidste valgperiode blev der nedsat et udvalg, der skulle vurdere mulighederne for betalingsparkeringer og parkeringsvagter i Dragør. Denne sag blev oversendt til den nye kommunalbestyrelse for endelig beslutning.

Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal være betalingsparkering og parkeringsvagter i Dragør. Men vi skal forsat arbejde med at finde parkeringsløsninger, der sikrer, at turister og besøgende bruger parkeringsarealerne på havnen, så alle parkeringspladser i Dragør anvendes optimalt.

»Det gode liv«

I forlængelse af den politiske aftale ved konstitueringen er processen for »det gode liv« på Enggården nu skudt i gang.

Beboere, pårørende, medarbejdere og faglige eksperter går nu i gang med at definere, hvad det gode liv på Enggården er. En beskrivelse af, hvad der er vigtigt i livets sidste fase, og når man er flyttet på plejehjem, skal danne grundlag for de pejlemærker, plejehjemmet skal ledes efter.

Jeg er særlig glad for, at Ældre Sagen har givet tilsagn om, at de gerne vil være sparringspartner med Dragør Kommune på dette område.

Ungdomsdemokrati

På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet kom vi et skridt nærmere på, hvordan vi kan inddrage unge i de politiske beslutninger. Der arbejdes nu videre med en model for, hvordan vi flere gange om året og ad hoc kan invitere unge til en direkte dialog om helt konkrete emner.

De unge skal være med til at præge os politikere, inden vi træffer beslutninger. Det er ikke let, men jeg håber, at vi kan finde en ny vej til at få de unge involveret og få deres stemmer tydeligt frem. Og at vi har modet til at lytte ordentligt efter.

Pensionistskovture

I denne uge er den sidste af fire skovture for pensionister afholdt. Jeg har haft fornøjelsen at være med som gæst på flere af dem.

En stor tak til arrangørerne, Jytte Zaar og Helle Bjorholm, for jeres store arbejde.

De fire ture gik til Kragerup Gods, Falkonergården i Hillerød, Ærø samt Svendborg.

Det har været en fornøjelse at opleve fællesskabet og sammenholdet på disse ture. Tak.

Dragør sejlklub jubilæum

Dragør Sejlklub fejrer 100-års-jubilæum i den kommende weekend – 100 års aktivt foreningsliv til glæde for mange, herunder en stor ungdomsafdeling.

Dragør Sejlklub har gjort sig kendt langt ud over Danmarks grænser med dygtige sejlere og medlemmer, der var dommere ved bl.a. de olympiske lege.

Sejlklubben er forening med en spændende historie, og jeg kan anbefale at læse foreningens jubilæumsskrift.

Jeg havde selv fornøjelsen af at tilbringe store dele af mit ungdomsliv i sejlklubben, og jeg nød godt af den dannelse, der sker, når man er foreningsaktiv.

Dragør Kulturnat 2022

Husk der er Dragør Kulturnat allerede på fredag den 9. september.

Husk at støtte op om dette private initiativ, som er blevet en god tradition i Dragør.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester