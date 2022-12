Dette er mit sidste nyhedsbrev for i år – og med det vil jeg ønske alle en glædelig jul, med håbet om tid til at nyde samvær med familie, venner og sammen finde juleroen i vores dejlige by.

Varme

Først den gode nyhed. I december måned har vi vedtaget den kommende varmeplan for Dragør.

Alle grundejere har eller vil ds. modtage brev i -e-Boks. Her vil der blive oplyst, hvorvidt din ejendom ligger inden for de områder, der kan få fjernvarme, og hvornår man forventer, at fjernvarmen bliver leveret.

Dragør Kommune fik, som andre kommuner, en bunden opgave i foråret 2022. Opgaven var at udarbejde en plan for, om fjernvarme kan etableres, og om hvordan vi kan nå dette inden 2028. Det har været en meget stor opgave, men vi er nået i mål, og jeg er glad for, at planen viser, at fjervarmen kan udrulles i størstedelen af kommunen.

Det er også med stor glæde, at jeg kan fortælle, at et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har valgt at indgå samarbejde med Tårnby Kommune om etableringen af et fælles fjernvarmeselskab.

Begge kommuner står over for en meget stor anlægsopgave samt kommende udbud af opgaven. Samtidig står vi over for opgravning af veje, som vi skal gøre alt, vi kan for at planlægge så skånsomt som muligt.

Det er en stor styrke, at vi går sammen, og det har også en stor betydning for det langsigtede samarbejde mellem vores kommuner.

Kystsikring

En kort opfølgning på sagen om kystsikring her inden jul.

På sidste borgermøde i Hollænderhallen lovede vi, at vi i starten af 2023 ville holde et nyt borgermøde. Det forventes planlagt til ultimo februar måned, og vi kommer inden for kort tid med den endelige dato.

Der er selvfølgelig en afvejning af, hvor meget nyt, der skal være at fortælle, før vi holder et stort borgermøde. Men i hele kystsikringssagen har vi valgt at have fokus på et højt informationsniveau. Og derfor vælger vi også at holde fast i dialog- og informationsmøderne. For alene det, at vi sammen med borgerne og ikke mindst repræsentanter for grundejerforeningerne kan gøre status og have den løbende drøftelse, har stor betydning for den politiske proces og de prioriteringer, vi skal lave.

Som I måske ved, er der nedsat en statslig arbejdsgruppe. Deres arbejde får indflydelse på Dragør og kommer til at stille nogle krav til den politiske behandling og drøftelse i Dragør.

Noget af det første – og for Dragør også det vigtigste der skal tages stilling til, er det kommende sikringsniveau for den kritiske infrastruktur. Sund & Bælt har meldt ud med behovet for en 10.000-årshændelse og dermed et meget højt dige. Dansk Meteorologisk Institut skal sammen med andre eksperter foretage en ny analyse af det reelle sikringsbehov. Og når vi har denne analyse, vil kommunalbestyrelsen tage en ny drøftelse af sikringsbehovet.

I forhold til Sund & Bælts tilbud om at etablere et fremskudt dige på etape 1 (Nordstranden) har kommunalbestyrelsen vedtaget, at tilbuddet skal undersøges og vurderes nærmere i forhold til juridiske, tekniske og økonomiske aspekter.

Da det fremtidige anbefalet sikringsniveau, som fastlægges af arbejdsgruppen, har stor betydning for den vurdering, vil Sund & Bælt først kunne belyse dette, når sikringsniveauet er belyst.

Sund & Bælt vil dog på vores kommende borgermøde komme med en visualisering af, hvordan et fremskudt dige vil se ud med udgangspunkt i deres nuværende planer.

Budgettet

Ved budgetvedtagelsen for 2023 er der vedtaget flere nødvendige besparelser og tilpasninger på den kommunale økonomi.

Alt dette er forvaltningen nu i gang med at udmønte i konkrete tilpasninger, så budgettet for 2023 kan overholdes. Det vil desværre kunne mærkes på vores service.

Handicapprisen

Lørdag den 3. december var international handicapdag. Traditionen tro markerede vi også dagen i Dragør med bl.a. uddeling af årets handicappris.

Prisen gik i år til Winnie Walløe for hendes utrættelige arbejde for at sikre lige adgang for handicappede borgere i det offentlige rum.

Winnie Walløe har med sin energi, entusiasme og sociale bevidsthed medvirket til, at vi i Dragør er blevet bedre til at have fokus på handicappedes vilkår. Og arbejdet stopper ikke her. For vi kan blive endnu bedre som kommune, skal vi fastholde fokus på vores handicappolitik.

Et stort og meget velfortjent til lykke til Winnie Walløe.

Ny sauna på Dragør Søbad

De Dragør Vandhunde har ønsket at etablere en ekstra sauna i damernes afdeling på Dragør Søbad.

Det har ikke været helt så lige til, da sagen også har skullet behandles i fredningsnævnet. Der er nu givet tilladelse fra relevante myndigheder, og Dragør Kommune har også givet byggetilladelse. Vi har samtidig fået flyttet rundt på fremtidige anlægsmidler, så vi har kunnet fremskynde etableringen af ny el til søbadet.

Det er dejligt, at vi kan få det til at lykkes i fællesskab, og at der kan etableres bedre vilkår for vinterbadeforeningen.

Turisme og turistråd

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget en ny strategi for turismeindsatsen – en strategi, der for det første gerne skal give os bedre mulighed for at tiltrække turister. For det andet skal den gøre, at vi bedre kan styre selve udviklingen i antallet af turister og – ikke mindst – for det tredje give os den bedste fortælling og reklame om vores skønne kommune.

I korte træk handler strategien om at få gæsterne til at besøge alle dele af Dragør og at gøre vores forskellige attraktioner mere synlige. Dragør har mere at byde på end blot havnen og den gamle by.

Herudover ønsker vi en professionaliseret indsats af vores formidling til turister. Derfor har vi indgået et samarbejde med Museum Amager om, at de står for formidlingen. Og meget vigtigt, så nedsættes der primo 2023 et nyt turistråd, der får den vigtige opgave at være rådgivende over for kommunalbestyrelsen og at udvikle idéer turismeindsatsen.

I den forbindelse vil jeg gerne sende en meget stor tak til det nuværende turistråd for jeres indsats gennem mange år, for at sætte fokus på vigtige opgaver om at styrke turismeindsatsen og for jeres konstruktive indspark til den omstilling, vi er i gang med. Det gælder hele turistrådet, men især formanden, Axel Bentsen, har gennem mange år været en væsentlig inspirator i dette arbejde.

Detailhandel

I starten af december åbnede et nyt Lidl-supermarked i Dragør Centret.

Det er dejligt med konkurrence mellem vores supermarkeder, og det er mit indtryk, at mange er glade for den nye butik.

Der har gennem etableringen været et tæt og konstruktivt samarbejde. En bekymring, mange har haft, er, hvordan trafikafviklingen kommer til at ske. Trafiksikkerheden er vurderet, og der etableres et ekstra bump, der skal medvirke til at nedsætte farten for trafikken, der kommer fra den nordlige side af D. B. Dirchsens Allé, inden de møder den svingende trafik til butikken. Lidl betaler for bumpet som en del af det samlede byggeri.

I forvaltningen og kommunalbestyrelsen følger vi trafikudviklingen tæt og vurderer, om der over tid er behov for yderligere tiltag.

Undervisning i privatøkonomi

Vi har mange eksempler på, hvordan vores skoler arbejder sammen med partnere uden for skolens mure. Det kan være forældre, private virksomheder, foreninger og byens lokale kulturinstitutioner.

Gennem en årrække er de ældste elever for eksempel blevet undervist i privatøkonomi, skat og lån af filialdirektør Claus Dehn-Christoffersen fra Danske Bank Tårnby.

Det er vigtige emner og et godt eksempel på, hvordan vi styrker samarbejdet mellem kommunen som offentlig aktør og private virksomheder.

Dragør Bio

Biografforeningen har meddelt, at de lukker biografen til april næste år.

Årsagen er, at de vurderer, at bygningen er i en tilstand, hvor der ikke kan drives biograf.

Der har været fremsat flere ønsker om og spørgsmål til, hvorfor Dragør Kommune ikke gør noget.

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at biografen bor i en privat bygning. Det er således et spørgsmål mellem lejer og ejer.

Når biografen ikke kan drives i eksisterende bygning, må det vurderes, om andre relevante lejemål kan etableres. Det har indtil nu ikke været tilfældet i Dragør, da sådanne bygninger ikke findes her.

Jeg tror, at vi alle er kede af, at biografen lukker. Vi har alle haft mange gode oplevelser fra barns ben i biografen, og det har været en fast institution i byen.

Da den tidligere ejer gik på pension, overtog en række frivillige biografen og har gennem årene siden da ydet en stor indsats for at bevare den. Men aktuelt er der ikke ledige bygninger til rådighed.

Hvis nogen borgere har idéer til bygninger, der står ledige, er jeg sikker på, at både biografforeningen, og vi som politikere gerne vil vide det.

Med venlig hilsen – og ønsket om en rigtig glædelig jul

Kenneth Gøtterup

Borgmester