Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Julehilsen fra rådhuset

Juleaktiviteterne er i fuld gang i Dragør, og der er aktiviteter i alle foreninger, hvor vi mødes for at ønske hinanden en glædelig jul.

På den politiske front er vi ved at runde et travlt 2023 af, og her følger lidt opdatering af, hvad der rører sig i vores kommune siden sidste nyhedsbrev.

Erhvervsstrategi

I slutningen af november måned havde vi det første arrangement med en temaaften med erhvervslivet i Dragør.

Vi vil gerne lave en ny erhvervsstrategi, og vi ønsker, at den skabes sammen med de erhvervsdrivende i Dragør. Derfor var aftenen arrangeret i samarbejde med Dragør Erhverv, Martin Kvist-Madsen fra Framehouse og professionelt bestyrelsesmedlem Lene Espersen.

Der var interessante oplæg fra Lene Espersen om anvendelsen af vores byrum og Dragørs potentialer i øvrigt.

Derudover kom direktøren fra Destination Bornholm og fortalte om deres erfaringer med privat-offentlig partnerskab og erhvervsudviklingen på Bornholm.

Cirka 70 erhvervsdrivende var mødt op og bidrog til en spændende debat. Mange emner og idéer for de kommende erhvervsstrategi kom i spil.

Nu skal vi samle op og over foråret arbejde med at få det hele samlet i et nyt udkast til en strategi for samspillet mellem kommunen og erhvervsdrivende i Dragør.

Kystsikring

Den 5. februar var jeg af By og Havn inviteret til at deltage i en paneldebat om kystsikring og dilemmaerne i dette. Det var en spændende debat, hvor jeg var i panel sammen med direktøren for By og Havn og repræsentanter fra Realdania og COWI.

Jeg er glad for, at Dragør gang på gang bliver inviteret med i vigtige debatter, og at pressen interesserer sig for Dragør.

Vi er langt fremme i vores kystsikring, men det er vigtigt, at alle landspolitiske partier påvirker den politiske proces, så Dragør tilgodeses.

Hvis du har lyst til at se debatten, kan du finde den på By og Havns hjemmeside.

Samme uge udkom vismændene med et forslag om, at alle os, der bor i en kystby og et risikoområde, skal betale mere til forsikring. Det har jeg udtalt mig til fagbladet Danske Kommuner om. For det er et forslag, der i min optik, er helt hen i vejret. Her har jeg peget på, at langt de fleste byer er bygget og etableret lang tid før en klimakrise. Vandet flytter sig i øvrigt heller ikke efter kommunegrænsen, og dermed står borgerne potentielt over for meget store udgifter til at kystsikre.

Klimaforandringerne er kommet på grund af generelle udfordringer med udledninger, som alle har bidraget til. Det er ikke sådan, at kystbyerne er synderne alene, og derfor synes jeg også, at det bør være et kollektivt ansvar at forebygge oversvømmelser i store sammenhængende byområder såsom hovedstaden.

Alle bor ikke ved vandet, men alle bor kystnært og har glæde af kystområderne. Og derfor bør vi lave en kollektiv løsning, og de nuværende regler om finansiering, som tager udgangspunkt i nytteprincippet, bør ændres.

Ny pulje til fjernvarme

Som tidligere skrevet, var tilskudspuljen tom, og regeringen havde ikke tænkt sig at afsætte flere midler.

Jeg tog tidligere på efteråret initiativ til et fælles opråb til regeringen sammen med en række andre borgmestrer.

Der er dog kommet et lille fremskridt, og vores opråb hjalp. Ved finanslovens endelige vedtagelse har man afsat 150 mio. kr. til støtte til kommunerne, der skal implementere fjernvarme. Behovet er 450 mio. kr., hvis de kommuner, der ikke fik noget i første ansøgningsrunde skal tilgodeses.

Borgmester Kenenth Gøtterup er ved juletræstændingen på Neels Torv kommet i fint selskab med både julemanden og de to musiknisser Mogens Bille og Fin Alfred. Foto: TorbenStender.

Gæs og græsslåning

Hvad er nu op og ned i sagen om græsslåning ved Gåserepublikken.

Sagen ligger sådan, at Dragør Kommune i mange år har slået græsset til gavn for gæssene.

For år tilbage ændrede et flertal i kommunalbestyrelsen dette, og i forbindelse med drøftelse af biodiversiteten i Dragør var der en politisk vedtagelse af, at vi lader det være »vild med vilje« på naturområderne, og i de bynære parkområder slår vi græsset på arealerne. Det vil sige i og omkring havnen og Gåserepublikken.

Miljømyndighederne som varetages af Tårnby Kommune har i den forbindelse udtalt, at græsset ikke må slås på den gamle cirkusplads, Batteribækken og Gåserepublikken. Dog er der givet en lille åbning, idet fredningsmyndighederne, der har det endelige ord, kan give tilladelse.

Et flertal i kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at vi spørger fredningsmyndighederne om tilladelse – og kan vi ikke få denne, må vi forsøge med naturpleje via afgræsning, hvor for eksempel køer går sammen med gæs.

Jeg håber meget, vi finder en fælles løsning med fredningsmyndighederne, og at de giver os tilladelse.

Gæs og gåsehold er en del af vores dna i Dragør, og det kan for mig virke lidt tosset, at vi i årevis har slået græsset og nu ikke må gøre det.

Som kommune skal vi overholde loven og anvisninger fra myndighederne, og derfor søger vi nu også om dispensation.

Fra min side er der en tæt dialog med gåseavlerforeningen, så vi sammen kan finde løsninger.

Stejleparkering

I forbindelse med at det blev overvejet at lave cykelbaner på Vestgrønningen, var der en politisk aftale om, at der ikke nedlægges parkeringspladser, førend erstatningsparkeringspladser er fundet. Her har både Stejlepladsen såvel som Rønne Allé været i spil.

Der har været en forhøring af borgerne om anvendelse af Stejlepladsen. Høringssvarene har været kritiske, og på baggrund af de mange gode indspark og høringssvar, der er kommet, er disse planer nu skrottet.

Lav klassekvotient

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget er orienteret om den forventede klassekvotient for de kommende 0.-klasser. Også næste år kan vi holde en lav klassekvotient på mellem 20,7 og 22, 3 barn pr. klasse.

Bibliotek

Bibliotekets ledelse og personale har foreslået nye åbningstider for biblioteket. Det er sket på baggrund af, at de har vurderet, hvornår der er flest besøgende. Forslaget er blandt andet, at der kan holdes længere åbent om mandagen.

Forslag til nye åbningstider blev godkendt af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på deres møde den 7. december, og udvalget besluttede samtidig, at det skal vurderes, om ikke der kan være mulighed for, at man som borger selv kan låse sig ind og anvende biblioteket uden for normal åbningstid.

Lidt af det hele

Julemarkedet er i fuld gang, og juletræet blev tændt med mange besøgende i slutningen af november måned.

Dragør Gadelaug havde sikret, at julemanden kom forbi, og der blev spillet julemusik ud over pladsen. Jeg håber, at julehandlen lægges lokalt i Dragør.

Vi har også denne måned haft lejlighed til at tænde juletræet på Enggården, hvor Uffe Thiel kom og spillede op til dans. I år var der livlig trafik på dansegulvet, og det var dejligt at opleve den glæde, som Uffe Thiel spredte med sin julemusik.

Også på Dragør Rådhus blev juletræet pyntet af 23 børn fra Køjevængets Børnehave.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester