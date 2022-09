Vi har modtaget:

Bureaukrati frem for velfærd?

Derfor er Sydamagerlisten ikke med i budgetforliget

Atter er det især børn og ældre, der må holde for, når Drag-ør over de næste tre år igen skal spare cirka 30 mio. kr.

Hverken på dagpasnings-, skole- eller ældreområdet bruger vi i dag mange penge. Det gør vi derimod på bureaukratiet.

Ifølge Indenrigsministeriet bruger vi cirka 14 mio. kr. mere »end forventet« – hvert eneste år! Som der står i budgetanalysen: »Dragør ligger væsentligt højere, end de øvrige analysegrupper.«

Dertil kommer, at vi på flere områder er fagligt mere sårbare. Sagt på en anden måde: Vi betaler dyrt for vores selvstændighed og vores ønske om at bevare eget rådhus, egen kommunalbestyrelse, egen direktion og eget bureaukrati.

Taburetter med klister

En helt afgørende forudsætning for Sydamagerlisten for at indgå i budgetforliget var et ønske om, at Dragør får foretaget en analyse af både de økonomiske og faglige fordele og ulemper ved at lægge sig sammen med Tårnby Kommune.

Men den analyse ønskede hverken Venstre eller Socialdemokratiet. Hvorfor ikke? Hvad er Venstre og Socialdemokratiet bange for?

En analyse vil give en virkelig god indsigt og kvalificere den fremtidige beslutningsproces – både med og uden sammenlægning. Og borgerne gøres klogere.

Vi er en sårbar kommune. Men Venstre og Socialdemokratiet foretrækker, at vi holder os uvidende om disse muligheder. Er det taburetterne, der klæber?

Det er dyrt at være lille

I de meget grundige forarbejder til budgetforliget bliver der peget på, at Dragør som lille kommune — landets mindste landfaste kommune – har meget svært ved at holde ad-ministrationsomkostningerne på et forsvarligt niveau.

Som der står i analysen: »Det er dyrt at være lille. Der er store startomkostninger«. Men Dragør klamrer sig fortsat til selvstændighed. På dispensation.

Igen er det især børn og ældre, der må betale prisen. Og selvom vi på papiret er en rig kommune, så må vi lukke et bibliotek, foretage en række rammebesparelser, holde igen på anlægsudgifter, ligesom det ikke længere kan skjules, at vi på vedligeholdelseskontoen er kommet endnu længere bagud.

Et stille forfald.

Ny Sydamager Kommune?

Vi bruger mange kræfter i Dragør på at bevare vores selvstændighed. Men i realiteten har vi har kun brug for ét rådhus på Sydamager. Det vil give os mulighed for i stedet at bruge vores indtægter på velfærd, på børn, på ældre og på vedligeholdelse fremfor på bureaukrati.

Lad os i stedet for – sammen med Tårnby – bygge en ny, tidssvarende og robust kommune op. En ny moderne Sydamagerkommune.

Jo før, vi går i gang, des bedre.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand.jur.

Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten