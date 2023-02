Vi har modtaget:

Buslinje 35

Tidligere på måneden, onsdag den 8. februar, læste jeg i AmagerLiv, at der er risiko for, at bus nummer 35 kun skal køre en gang i timen i fremtiden. (Læs Dragør Nyts omtale af historien fra den 18. januar her, red.).

Det kan da ikke være rigtigt. Hvad skal vi så gøre – alle os, unge såvel som gamle, uden kørekort og biler?

Og netop i denne tid, hvor man taler om grøn omstilling og offentlig transport i stedet for privat kørsel osv.

Personligt er jeg fuldstændig afhængig af busserne, og jeg bruger ofte linje 35 til og fra lufthavnen. Det er der jo også mange andre, der gør. Og jeg er så heldig, at jeg kan tage bussen fra Kongevejen, hvor den kører hvert kvarter.

Er det virkelig rigtigt, det jeg har læst?

Hvis ja, hvad er så den dybere forklaring på, at det netop – bortset fra nogle besparelser – skal gå ud over noget, der er så vigtigt for så mange?

Med venlig hilsen

Anne Nørby