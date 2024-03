Vi har modtaget:

Den der gemmer til natten – gemmer til katten

Passer borgmesteren på Dragør (VII)? En replik til De Konservative

I sidste uge havde Konservative et læserbrev i Dragør Nyt (nr. 10 – side 8, red.).

Konservative mener, at »der er kommet styr på økonomien«, fordi »Dragør kommer ud af 2023 med et regnskab i rigtig god balance. Det viser den foreløbige opfølgning, hvor vi har et mindre forbrug på 14,8 mio. kr. i 2023«.

Reelt viser opfølgningen, at Dragør Kommune lander cirka 17,2 mio. kr. under servicerammen. Servicerammen angiver statens meget stramme ramme for, hvor meget Dragør Kommune må bruge på service (velfærd).

Argumentationen i avisen

Konservative argumenterer med, at deres budgetmodel virker, »og der er balance i både 2022 og 2023«.

Jeg har aldrig hørt om Konservatives budgetmodel – men jeg har hørt om, at borgmesterens flertal har besluttet en tåbelig 4-trins-model, som reelt betyder, at tilfældigt valgte områder i kommunens økonomi samlet skal overholde budgetterne.

Eksempelvis skal den almene folkeskole spare, hvis det specialiserede børne-områdes estimerede udgifter på årsplan overskrider budgettet.

Et andet godt eksempel er, at den kommunale hjemmepleje skal spare, hvis den private leverandør af hjemmeplejes estimerede årlige udgifter overskrider budgettet.

Det er fuldstændig grotesk og vil ikke gavne de ydelser, som den kommunale hjemmepleje kan levere. Men – det ser godt ud på bundlinjen på kort sigt! Men ret beset er det jo kontraproduktivt. Den kommunale hjemmepleje vil miste både kunder og medarbejdere.

Argumentationen i byrådssalen

På KommuneTV kan alle borgere i Dragør se eller gense kommunalbestyrelsesmøderne. Og på seneste kommunalbestyrelsesmøde svarede Konservatives Jan Madsen på min kritik af månedsopfølgningen.

Jan Madsens svar er foruroligende. Han svarer følgende:

»Ud af de 14 mio. kr. – så er knap 9 mio. kr. hentet på sektor 9 (forvaltning og medarbejdere på rådhuset). Og det vil sige, at det er jo altså ikke ting, der berører vores borgere. Så det er jo ikke sådan, at vi har skåret 14 mio. kr. af det, der går til borgerne.«

Jeg er ked af, at Jan Madsen opfatter sektor 9 som et område, der ikke servicerer vores borgere. Hvis jeg var medarbejder i borgerservice, så ville jeg føle, at Konservative ikke helt har forstået, hvordan vores kommune hænger sammen.

Jan Madsen udtaler endvidere:

»Hvis vi kigger på forbruget, så ligger vores forbrug på omkostningerne på 98,4%, og det er altså ret tæt på de 100%. Så jeg er glad for, at vi er så gode til at styre det, og jeg er også glad for, at vi nu for første gang opnår det driftsoverskud på 60 mio. kr., som vi lovede hinanden for to år siden.«

Læg mærke til, at Jan Madsen ikke forholder sig til opfyldelse af servicerammen.

I månedsrapporten står der sort på hvidt, at kommunen opfylder 97,7% af servicerammen.

Det er tydeligt for mig, at Konservative sætter et finansielt overskud på netop 60 mio. kr. højere end at levere kvalitet til borgerne og trivsel til medarbejderne.

Moderaternes svar

Da undertegnede på seneste kommunalbestyrelsesmøde havde konstateret, at borgmesterens flertal havde brugt 17,2 mio. kr. mindre end servicerammen, så kom Lisbeth Dam Larsen med den måske bedste beskrivelse af, hvad 17,2 mio. kr. betyder i den kommunale økonomi.

Lisbeth Dam Larsen svarede:

»Når det hele tiden bliver sagt – det er jo ikke ret meget, vi ikke når at bruge ... så vil jeg lige gøre opmærksom på, at 17,2 mio. kr. måske svarer til 30, 40, 50 medarbejdere, som vi godt kunne have brugt i ældreplejen, i daginstitutionerne og i skolerne.«

Og husk – hvis vi havde haft disse medarbejdere og havde skabt bedre forhold for eksempelvis sårbare borgere, sårbare børn, havde suppleret vagtlaget med endnu en SOSU-hjælper osv., så havde vi blot haft cirka 43 mio. kr. i overskud i stedet for 60 mio.kr.!

Man kan med rette spørge Konservative. Hvad er vigtigst – det økonomiske overskud eller de ydelser vi leverer til borgerne for deres skattekroner?

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe

Kommunalbestyrelsesmedlemmer for liste T