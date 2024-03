Vi har modtaget:

Der er kommet styr på økonomien

Dragør Kommune står et godt sted økonomisk, med en drift i balance og en stærk kassebeholdning, efter vi var på vej under administration i 2020

Dragør kommer ud af 2023 med et regnskab i rigtig god balance. Det viser den foreløbige opfølgning, hvor vi har et mindre forbrug på 14,8 mio. kr. i 2023.

I den Konservative gruppe er vi rigtig glade og tilfredse med, at vi har fået orden i vores økonomi, og at vi nu for andet år i træk har bevist, at vores budgetmodeller virker, og der er balance i både 2022 og 2023.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ligger på 85 mio. kr.

Tilbage i 2020 – i sidste valgperiode – meddelte Indenrigsministeriet, at kommunen var på vej mod en negativ kassebeholdning og pålagde kommunen at udarbejde en handleplan. Den gang blev problemet løst ved at lånoptage.

I denne valgperiode har de landspolitiske partier, Konservative, Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne valgt at sætte øget fokus på budgetopfølgning og styrket indsatsen. Herunder fokus på, at budgetter skal overholdes, og hvis man i løbet af året oplever merforbrug, skal der iværksættes tiltag, så budgettet overholdes. Det er helt afgørende, hvis man vil have et budget i balance, og den kommunale drift ikke skal skride med markant merforbrug til følge. Og det er lykkedes – hvilket vi som borgmesterparti er stolte over.

Men den politiske debat i byrådssalen handler også om, hvorvidt borgerne mister noget i forhold til f.eks. service, når vi har et mindre forbrug på 14,8 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at vi har indtægter for lidt over en mia. kr., betaler 120 mio. kr. i udligning til andre kommuner, og vores driftsudgifter ligger på ca. 920 mio. kr.

Vi bruger samlet 2% mindre i service end det serviceloft, regeringen har givet os lov til at anvende.

Debatten tager ofte udgangspunkt i, at vi skal bruge alt, hvad der afsættes. Men at komme ud med et samlet forbrug, der er 2% mindre, er ikke dårligt. Det er godt. For lad os lige huske, hvad det reelt handler om. En decentral enhed, f.eks. en børnehave, har et fast årligt budget. De må ved mindre forbrug overføre 2% til næste års budget.

Vi må have tilliden til, at de kan styre deres budgetter, og at de balancerer faglig kvalitet og udgifter, så det går hånd i hånd, og de bruger den sunde fornuft.

Hvis vi begynder at problematisere, at man nogle steder har et mindre forbrug, så fremmer vi en kommunal budgetstyring, hvor man for enhver pris skal bruge alle penge. Og det medfører ofte et forbrug og indkøb sidst på året, som ikke giver mening. Det har vi tidligere set eksempler på i den offentlige sektor.

En kommune, hvor vi bevidstløst bruger løs af midler sidst på året, skal vi ikke have. Derfor en stor tak til kommunens ledelse og medarbejdere, for at kaste sig ind i opgaven om at styre kommunens økonomi ansvarligt. Det er godt arbejde af vores kommunale medarbejdere.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, borgmester, Mia Tang, Martin Wood Pedersen, Jan Madsen, Theis Guldbech og Trine Søe

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen