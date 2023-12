Vi har modtaget:

Det kan blive svært at holde gæs i Dragør

Først og fremmest tak til Dragør Nyt for at bringe fokus på den problematik vi oplever omkring den plejeplan, der er for området omkring Gåserepublikken.

Nedenfor er en redigeret udgave fra den e-mail, jeg som formand har sendt til Tårnbys miljøforvaltning, samt supplerende tekst og synspunkter.

Hele problematikken bunder i, at området er et såkaldt Natura 2000-område, samt §3-område i Naturbeskyttelsesloven, hvilket gør, at der er særlige krav til pleje af området.

Hvornår området er kommet ind under disse regler, kan jeg ikke finde frem til.

Området fremgår ikke på de af Miljøministeriets kort over Natura 2000- og §3-områder, som jeg kan finde på deres hjemmeside. Det kan være, at kommunen kan se noget andet! På kortet strækker området sig kun til syd for Traktørstedet og Dragør Søbad. Det er kommunes ansvar at få Miljøministeriet til at opdatere kortet.

Dog er det ikke afgørende, om området er registreret som beskyttet naturtype, men derimod om arealet på tidspunktet for indgrebet, opfylder de biologiske krav til at være en beskyttet naturtype.

Det betyder, at det først i forbindelse med konkrete sager eller forespørgsler afgøres, hvorvidt arealet er omfattet af §3.

Da Dragør Kommunes forvaltning ikke har taget til takke med den politisk besluttede pleje af området, har de taget kontakt til Tårnby Kommunes miljøforvaltning, der har tilsyn med Natura 2000-arealer, jf. det forpligtende samarbejde.

Miljøforvaltningen har hyret et eksternt konsulentfirma til at tilse områderne.

Her kan jeg dog ikke finde nogen fotodokumentation omkring funden fauna og arter – og det er, selvom der i Naturbeskyttelseslovens §3 står følgende: »I forbindelse med registrering af naturtyper er det for at undgå tvivl om registreringens grundlag vigtigt, at der ved besøg på de enkelte naturtyper indsamles så mange oplysninger om arealet som mulig f.eks. i form af fotos og plantelister, som kan supplere andre kilder som f.eks. flyfotos og kort.«

Så det er efter vores egen forvaltnings henvendelse til Tårnby, at der er rejst en sag, og at vi formegentlig efter dette har fået nye §3-områder.

Det kan jo på sin vis være godt – det er bare rigtig trist, hvis det samtidig går ud over en historisk kulturarv i Dragør.

Ydermere synes jeg, det er besynderligt, at forvaltningen ikke tager den politisk besluttede afgørelse om pleje af arealerne til efterretning, men fortsætter ufortrødent deres higen efter muligheder for at spænde ben for slåning af arealerne omkring Gåserepublikken.

Det har medført, at sagen om pleje af arealerne, igen er kommet ud til politisk behandling. Ved kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 30. november er det på dagsorden som punkt nr. 8.

Såfremt der ikke er politisk opbakning til slåning af arealerne, eller der ikke kan opnås dispensation hos Fredningsnævnet, kan gåsehold i Dragør meget vel blive en saga blot.

Hidtil har Socialdemokratiet, Konservative og Venstre bakket op om slåning af arealerne, og vi har haft god dialog med borgmester Kenneth Gøtterup, mens liste T og Sydamagerlisten er imod.

Dragørs historie omkring gåsehold

Igennem flere hundrede år har Dragør og opdræt af gæs hængt uløseligt sammen.

I gamle dage blev der holdt gæs i den gamle by, hvor det primært var konerne, der tog sig af gæssene, som en ekstra indtægt, imens deres ægtefæller var på søen.

Hver morgen søgte gæssene selv ud på strandarealerne eller blev jaget ud gennem Zyftensgade for at spise græs. Når det nærmede sig aften, søgte gæssene hjem mod den gamle by.

Da der efterhånden var blevet mere biltrafik – primært fra Dragør–Limhamn-færgen – blev det sværere at holde gæs i den gamle by. Louis Larsen og Egon K. Svendsen var blandt de sidste til at holde gæs hele året i den gamle by. De stoppede i henholdsvis 1963 og 1965.

Dog stadig op i 1990’erne holdt Einar Larsen gæs i sin ejendom på Dr. Dichs Plads. Her startede han de små gæslinger op, og når de havde fået lidt størrelse blev de rykket ned til Gåserepublikken

På baggrund af den øgede trafik, blev Fjerkræforeningen Broen stiftet i 1953, og har lige siden ligget på sin nuværende placering ved Dragør Søbad. Dette område gjorde det lettere for gæssene at færdes frit på strandarealerne og forsyne sig med frisk græs. Det er helt essentielt for gæs – og især for gæslinger at have adgang til græs.

Gåsens natur

Fra naturens side er gæs meget opmærksomme og agtpågivende. Især i den periode, hvor gæssene har gæslinger, er de yderst påvirkelige fra udefrakommende farer.

Gæs vil gå på store åbne arealer, hvor de kan betragte farerne på god afstand.

Hvis de for eksempel går på et lille areal med højt græs omkring, kan ræve ligge på lur i det høje græs og lettere angribe. Det er sket, at vi har fået taget gæs af ræve ved højlys dag, og det var i en periode, hvor græsset fik lov at vokse højt.

Gæs skelner ikke mellem hunde og ræve. For dem er de lige farlige, og det er derfor helt essentielt, at de har nogle store åbne arealer at gå på. Som oftest vil man se, at der altid står en af gæssene med hovedet i vejret for at holde øje med farer.

Flere har måske bemærket, hvis de kommer gående med en hund – selv i snor – så skræpper gæssene op, og i al hast løber alle flokke ind mod foreningens huse for at søge sikkerhed.

Gæs kan blive fortid

Efterhånden bliver gæssene i Dragør trængt mere og mere fra alle sider.

Der er kommet øget brug af området omkring Gåserepublikken igennem årene – særligt de senere år, efter Mormorstrandens tilblivelse og senest med Traktørstedet i Gabriel Jensens Feriekoloni – alle sammen ting, som, vi synes, er godt for nærområdet, og som skal have lov at eksistere.

Om sommeren i de tidlige morgentimer ynder gæssene at græsse på det korte slået græs omkring Traktørstedet. Og særligt her i efteråret, hvor gæssene slapper mere af og kønsdriften ikke er så stor, går de ofte omkring traktørstedet hele dagen upåagtet deres gæster.

Det er tydeligt at gæssene søger hen, hvor der er kort og grønt græs. Kommer man ned mod foreningen i de tidlige morgentimer, inden der kommer for mange hundeluftere, vil man ofte se dem fouragere på den sydøstlige side af batterisøen samt omkring Batterihøjen.

Men hvis vi til sidst bliver presset af høj vegetation, fordi græsarealerne i de nævnte områder ikke må slås, så bliver arealerne så små, at det ikke vil være muligt og holde gæs i »Republikken«.

Særligt i perioden april til august, hvor der er små gæslinger, og disse er i vækst, er det helt essentielt, at de har kort vegetation at fouragere på.

Vi supplerer naturligvis med korn og voksefoder, men vi kan ikke hamle op med den værdi og de egenskaber, der er i græs. For det første er græs en naturlig fødekilde for gæs, men den er også vigtig for deres trivsel, og det at de vokser. Når gæslingerne begynder at blive lukket ud på græsarealerne, er det tydeligt at se, de vokser eksplosivt. Og det siger sig selv, at små gæslinger med små ben ikke kan færdes i høj vegetation. Ligeledes er der mere kraft og saft i den lave vegetation.

Vi har brugt cirka 30% mere korn i efteråret, efter der ikke er slået på arealet mod Prins Knuds Dæmning. Og det er simpelthen, fordi de har været mere sultne, da de ikke har kunnet fouragere på samme måde som hidtil på dette areal.

Så ved at måtte pleje og slå arealerne omkring »Republikken«, kan man hjælpe til at bevare en vigtig tradition og kultur i Dragør.

Vi mener selv, at Gåserepublikken er til gavn for mange besøgende fra nær og fjern hver dag – og ikke mindst mener vi, at vi er med til at brande byen, dens historie og kultur ved hjælp af gæssene. Tænk bare på, hvor mange erhvervsdrivende, der bruger gæs i form af billeder og logoer til reklamer.

Jeg selv er 3.-generations gåseholder, og flere af de øvrige medlemmer har ligeledes holdt gæs i flere generationer. Så for mange af os er det en arv og tradition, vi bærer videre med ildhu og stolthed. Det er en del af vores dna.

For os er det optimalt, hvis arealerne holdes som kort vegetation.

Biodiversitet

En af de helt varme emner for tiden er biodiversitet. Det er det med god grund, for det er et vigtigt emne. Men der bliver fokuseret enormt meget på insekter, når det handler om biodiversitet, og det er fordi insekterne er trængte.

Men for mig er biodiversitet mere, end bare insekter, vild natur og blomster. Tag eksempelvis arealet ved den gamle cirkusplads og arealet fra fjerkræforeningen til Dragør Badehotel og Dragør Fort samt arealet ved lystbådehavnen. Her er det arealer med kort og plejet vegetation. På disse arealer ser man bram- og grågæs, strandskader, måger, stære og diverse ænder, der søger føde. De finder masser af orm. Det kan de ikke finde på arealerne med høj vegetation.

I år er der observeret flere islandske ryler på disse arealer. Det er første gang, jeg har set det.

Jeg glæder mig altid, når strandskaden kommer i foråret, da man så ved, at vi går mod lysere tider, og strandskader ses kun på de plejede arealer.

Da de ovennævnte fugle og øvrige arter fouragerer her, kan områderne ikke være helt forladt af insekter, da det netop er disse, de finder i jorden.

Jeg synes, at det er meget unikt, at vi kan se så mange arter så tæt på bebygget område. Og er dette ikke også biodiversitet?

De plejede arealer giver også en blød overgang fra by til vild natur, som netop er med til at rykke fuglelivet tættere på bebygget område.

Vi har en helt unik natur i vores kommune. Vi har landbrugsjord, eng og strandarealer samt skov.

Hvis vi tager hele arealet begyndende fra Dragør Søbad og helt ud til og med Sydvestpynten, så har vi masser af uplejet vild natur, hvor der er biodiversitet for alle pengene. Vi har ligeledes Grushullerne, Lunden og Kongelunden med et rigt insekt-, dyre- og fugleliv. Store Magleby Bylaug har også et fantastisk område med uberørt natur i Lergravene.

Så jeg tror bestemt ikke, vi hænger i bremsen, hvad angår biodiversitet. Jeg tror faktisk, at vi må være en af de kommuner med mest uplejet og vild natur. Man skal måske tænke over, hvad plejede arealer også kan.

På landsdækkende plan ligger Dragør på en 11. plads på biodiversitets-listen, og når det gælder den vilde natur, får vi 86 point ud af 100 mulige på naturkapitalindekset. Det siger lidt om, at vores hidtidige plejeplan ikke er helt tosset.

Dragør Kommunes forvaltning har lavet materiale, der hedder »Revision: Omlægning af plejen af en række offentlige arealer«.

Her er der et par fejl, der skinner mig i øjnene: Flere steder nævnes det, at der slås høslæt en gang årligt. Mig bekendt er den høje vegetation slået ned en gang årligt derefter samlet til bunke og kørt væk af ekstern vognmand på miljødepot. Det er både ressourcekrævende og helt tåbeligt. Det har intet med høslæt at gøre. Ved høslæt forstås, at græsset slås en til to gange årligt og bruges til foder for græsspisende dyr. Se så gør det nytte!

Øget brug af arealer

På områderne omkring de skitserede arealer er der igennem de seneste år kommet en del øget aktivitet.

Der er fantastisk at se, hvor mange brugere der er af Mormorstranden, når vejret er godt.

Senest er Traktørstedet kommet til, og der er vist ingen tvivl om, det allerede er blevet en stor succes og bidrager med et godt alternativ til byens øvrige spisesteder. Der er netop givet dispensation til Traktørstedet, der ligger i et Natura 2000-område, så der må også kunne gives dispensation til græsslåning.

Badeanstalten er også fyldt helt op hele sommeren – og ikke mindst er der mange vinterbadere, der kommer hele året rundt.

Det er et forholdsvis lille areal med rigtig mange daglige brugere. At dømme fra de mange cykler, der holder i de runde cykelstativer og ved Traktørstedet, er der mange, der er gode til at tage cyklen derned. Men det kan ikke undgås, der også vil være en del, der ankommer i bil.

Jeg tror, de fleste har oplevet de kaotiske parkeringstilstande ved området på de solrige og varme dage.

Der er kun en meget lille parkeringsplads til rådighed for de mange brugere. Den rækker på ingen måde til det brug, der er til de forskellige faciliteter.

Jeg frygter, hvis der en dag sker en ulykke. Det vil nærmest være umuligt for udrykningskøretøjer at passere på den i forvejen smalle vej. Flere parkerer også på området omkring Batterisøen, hvilket man ikke kan bebrejde folk for på en varm og hektisk badedag.

Hvis man nu inddrog den gamle cirkusplads til parkering i tørre perioder, ville man afhjælpe en stor mangel på parkering i sommerhalvåret. Dette kunne løses let og uden udgifter ved at sætte simple mobile skilte op med henvisning til parkering. Jeg er sikker på, at arealet og bundforholdene kan holde til det, da der dér før har været store lastbiler i forbindelse med cirkus.

I våde perioder skal der naturligvis ikke parkeres på området – dette skal også fremgå af skiltning. Men i våde perioder vil der som oftest heller ikke være mange badegæster.

Når kommunen hvert år bruger så mange penge på oprensning af Mormorstranden til glæde for badegæsterne og samtidig giver tilladelse til en ny restauration, så skylder forvaltningen og politikerne også at indtænke og løse parkeringsproblematikken. Dette kræver dog, at også arealet ved den gamle cirkusplads slås og holdes nede.

Plejeplan for området

Området mellem Gåserepublikken, Dragør Badehotel, Mormorstranden og Prins Knuds Dæmning består af opfyld. Området bestod i tidligere tider blandt andet af en sø.

I tidernes morgen blev området fyldt op med læssevis af jernbanesveller fyldt med arsenik. Ligeledes skulle der være dumpet en masse affald fra tyske fly fra tiden omkring anden verdenskrig. Så helt naturligt er området ikke.

Alt græs er efterhånden kvalt på netop dette område, da manglende græsslåning har givet plads til en lille gul blomst med kraftige blade. Så vidt vi er orienteret er det gåseurt.

I kommunens plejeplan gældende fra 2016–2021 og revideret i 2021 står følgende:

»4.2. Naturtyper. Hele fredningsområdet kan, som det fremtræder i dag, inddeles i 4 hovedtyper efter arealanvendelse og landskabelig karakter.

1) Tættest på Dragør findes der fælledlignende områder, som anvendes intensivt til rekreative formål, særligt om sommeren. De åbne, klippede eller slåede græsarealer nærmest Dragør Søbad anvendes desuden til græsning for en større mængde gæs og ænder, der opdrættes i en »koloni« nær stranden.

Tilføjelse: Gåserepublikken. Der skal løbende slås græs omkring Gåserepublikken aht. dyrene, samt at der løbende slås græs i en meters bredde omkring Batteriesbækken aht. bl.a. børnene i udeskolen og deres brug af søens liv som undervisningsobjekt, hvorimod det øvrige græs omkring søen og på fortidsmindet Batteriet kun slås to gange årligt.«

Så reelt set ligger der en plejeplan, der har muliggjort græsslåning til glæde for gæssene.

Men senest har liste T og Sydamagerlisten foreslået at indhegne græsarealer, der strækker sig fra »Republikken« og ned mod Prins Knuds Dæmning, således at gæs sammen med køer kan udføre naturpleje. Sydamagerlisten foreslår sågar, at det kun skal være et område, hvor gæssene ved egen hjælp kan holde græsset kort. Det vil blive et meget lille område.

Liste T har i Dragør Nyt bragt et læserbrev (læs indlægget her, red.), hvor der er et fint billede udført af Theodor Philipsen; med motiv af græssende køer og gæs i samhørighed. Men det er lige lovlig romantisk. Billedet er fra Saltholm, hvor dyrene ikke er indhegnet.

I det vil der være flere problematikker. De første seks uger af gæslingernes liv skal de ind om natten, og når det regner. Så det at skulle have adskillige flokke ind og ud af en fold, vil kunne skabe nogle uheldige situationer, hvis der samtidig går køer, da disse så kan slippe ud.

Dels står der flere måneder om året blankt vand på området, så i perioder vil det blive et meget lille område for køerne.

Vi er ikke helt afvisende over for indhegning, men i så fald skal det kun være for gæs. Dette vil kunne beskytte mod de mange hundeangreb dyrene er udsat for. Vi mister cirka ti dyr om året til hunde. Men det vil kræve, at der er strøm på hegnet, der så også vil beskytte mod ræve.

Dette vil dog stadig kræve ofte slåning af arealet, da det vil være umuligt for gæs at holde det nede.

Men som udgangspunkt er vi til, at gæssene skal kunne færdes frit på arealerne, hvor de ligeledes selv kan gå ned i Øresund og bade. Det er helt unikt med vores gåsehold, at gæssene kan færdes frit, hvor de ønsker, uden begrænsninger af hegn. Det ses ingen andre steder i landet og er altså helt unikt for Dragør. Der kommer mange turister ned i »Republikken« hvert år, og fælles for mange af dem er, at de er imponerede og overraskede over, at dyrene færdes frit, uden hegn omkring.

Optimalt set ser vi helst, at arealerne omring Traktørstedet, Batterisøen samt Batterihøjen må slås og plejes, da gæssene også færdes der, og der er dejligt, grønt græs.

I denne her sag risikerer man, at manglende græsslåning kommer til at vinde over kulturen, idet en mangeårig kulturarv i form af gåsehold kan blive fortid, og med det vil en del af Dragørs historie og dna forsvinde.

Jeg troede faktisk, at liste T vægtede kultur og historie højt, men ikke i dette tilfælde.

Jeg mener, at Fredningsnævnet kan give dispensation til slåning og pleje af arealerne ud fra følgende nedslag i naturplejelovens §3:

»3.6.26 Naturpleje. De lysåbne naturtyper er en speciel og meget vigtig del af den danske natur. Betegnelsen dækker over en række forskellige naturtyper: klit, hede, overdrev, strandeng, fersk eng og mose med hver deres specielle dyre- og planteliv. Balancen mellem de naturmæssige vilkår og den kulturbetingede påvirkning er vidt forskellig og spænder fra stort set ingen påvirkning af klitter og klitheder til et behov for vedvarende ekstensiv drift af bl.a. enge og overdrev.

Hvis den jordbrugsmæssige udnyttelse i form af græsning eller høslæt ophører på kulturpåvirkede naturarealer som strandeng, fersk eng, overdrev samt visse hede- og mosearealer, vil de over varierende tidsrum skifte karakter. Den lysåbne vegetation vil gradvis forsvinde i takt med, at arealerne går over i tagrør, høje urter eller gror til med vedplanter. En sådan udvikling vil på sigt indebære, at en række af de beskyttede naturtyper forsvinder, så den biologiske diversitet formindskes, og landskabets karakter ændres.

Plejeforanstaltninger, der klart tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, vil kunne ske uden dispensation.«

Rekreative interesser

Rekreative interesser kan ligeledes efter en konkret vurdering begrunde dispensation. Nævnet dispenserede i »NMK-510-00653« til en badebro og svømmerute i en sø begrundet i hensynet til rekreative interesser,

Lad ikke gæs i Dragør blive fortid.

Med venlig hilsen

Christian Hansen

Formand for Fjerkræforeningen Broen