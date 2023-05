Vi har modtaget:

DF i Dragør er ændret

Ny foreningsstruktur betyder dannelsen af »Dansk Folkeparti København – Amager«

Den nye struktur sker som en naturlig konsekvens af de ændringer, som den nye landsledelse med Morten Messerschmidt i spidsen har udstukket.

Sammenlægningen vil give en bedre mulighed for arrangementer.

Den nye bestyrelse består af seks personer – to fra hver af de tre kommuner København, Tårnby og Dragør.

I Dragør er vi glade for, at den ny sammenslutning med applaus valgte Alexander Camre til formand. Han er bosiddende i Dragør. I anledningen af den nye struktur valgte Morten Dreyer at trække sig som formand lokalt.

Morten Dreyer var i 15 år formand for Venstre i Dragør, hvor han også gennem 12 år sad i byrådet i tre perioder.

Morten Dreyer stiftede derefter Dansk Folkeparti i Dragør, hvor han sad som formand i 20 år og tog yderligere tre perioder i byrådet.

Nu glæder Morten Dreyer sig til bare at deltage i partiets mange arrangementer som menigt medlem. Uden ansvar for alle de praktiske opgaver med møder m.m.

»Så nok er nok. Jeg må have aftjent min barnepligt,« siger den nu tidligere formand.

Den nye organisation er kommet flyvende fra start og er godt i gang med de mange kommende arrangementer.

Med venlig hilsen

Jørgen Honoré

Dansk Folkeparti

København – Amager