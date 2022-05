Vi har modtaget:

Dragør Bios fremtid

Dragør Kommunes byråd stoppede endelig for kulturhusgruppens arbejde, da de atter ikke lykkedes med at komme med den ønskede plan for fremtiden.

Byrådet indleder nu drøftelser med interesserede for en anden benyttelse af arealet på Dragør Havn. Det er positivt. Der er gået al for lang tid med arbejdsgruppens sonderinger.

Biografens fremtid

Byrådets beslutning får Mette Jansen, der er talsperson for det skibbrudne forsøg, til at sætte spørgsmålstegn ved Dragør Bios fremtid. Det er ikke aktuelt.

Når kulturhusprojektet på havnen nu er faldet, så ligger biografen stadig på Jan Thimands Plads. Det ændres ikke.

Siden 1927 har det, der nu er Danmarks ældste biograf, ligget i det, der tidligere var Kongevejsgårdens kostald. De skiftende ejere har købt ejendommen med den præmis, at det var en biograf, man købte.

Siden 1979 har Dragør dertil fastlåst biografen. Det er sket med Lokalplan 3:

»Det i ejendommen tilstedeværende biograflokale forbeholdes offentlige formål, biograf og lignende kulturelle aktiviteter.«

Ejerne har med denne bestemmelse herved to muligheder – enten at sikre en fortsat biografdrift eller at lukke biografen og finde en anden kulturaktivitet. At sælge til boliger er ikke aktuelt.