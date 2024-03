Vi har modtaget:

Dragør fortsætter sin gældsætning

Dragørs gæld er i dag ca. 235 mio. kr. Det er ca. 16.000 kr. pr. indbygger.

Kun én kommune i Danmark er gældfri. Nul kroner pr. indbygger! Det er hos vores nabo, Tårnby Kommune. De er gældfri. Det kan lade sig gøre. Men ikke i Dragør Kommune.

På Kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 29. februar vedtog et bredt flertal at låne yderligere 15,2 mio. kr. – eller ca. 1.000 kr. pr. indbygger. Kun Sydamagerlisten stemte imod.

Lånet ønskes optaget for at undgå, at Dragør Kommunes likviditet i år bliver så anstrengt, at vi må sættes under administration. Det vil være de fleste Dragør-politikeres værste mareridt. En taburet, der vakler. Men ikke for Sydamagerlisten. Sydamagerlisten gik til valg på, at vi skulle stoppe vores gældsætning.

Dyrt at være en lille kommune

Egentlig skulle vi i 2007 have været lagt sammen med Tårnby. Men som det er mange bekendt, så ønskede Dragør at fortsætte som selvstændig kommune. Det fik vi lov til. Men på dispensation. Den har vi endnu.

Enhver siddende Indenrigsminister, der er nødt til at sætte Dragør under observation, vil spørge sig selv, om ikke tiden nu også har indhentet Dragør Kommune – Danmarks mindste landfaste kommune?

Ved kommunalreformen i 2007 blev 66 kommuner sammenlagt.

Alle sammenlagte kommuner kom efter fem år ud med besparelser på administrationen på ca. 10%. Og alle kommuner fik en styrket økonomi og større faglighed.

Ingen af de kommuner, der ikke blev sammenlagt, opnåede nogen besparelser overhovedet. Heller ikke Dragør.

Nu gik det lige så godt

Vi har i 2023 fået ca. 50 mio. kr. i ekstraordinære – og uventede – indtægter fra bl.a. udligningsordningen. Det reddede denne gang Dragør Kommune for yderligere besparelser på velfærdsområderne.

Kommunen har samtidig undladt at bruge 15,7 mio. kr. afsat til anlæg. Vi har heller ikke udnyttet vores serviceramme.

Vi burde være godt polstret, men alligevel ønsker kommunen at fortsætte en gammel uvane – optagelse af lån.

Den tidligere kommunalbestyrelse forringede i perioden 2017–2021 Dragør Kommunes egenkapital med svimlende 191 mio. kr.

Kun optagelse af lån reddede dengang kommunen for at blive sat under administration.

Det er en arv og en stor klods om benet – som vi nu slæber videre på.

Men det er perspektivløst at fortsætte gældsætningen. Og måske også salg af de sidste grønne områder?

Mon ikke tiden er kommet, hvor vi må erkende, at vi med tidens udfordringer – økonomisk og fagligt – må »nøjes« med kun ét rådhus på Sydamager.

Vi har allerede udbygget det gode samarbejde med Tårnby – omend det er en dyr løsning for Dragørs skatteborgere.

Men vi har i Dragør mange modstridende følelser, og vi har vor egen selvforståelse. Det havde vi også for 50 år siden, hvor Dragør og Store Magleby kommuner blev lagt sammen – tre år efter alle andre kommuner.

I dag må vi må løfte blikket, lære af historien og erkende, at i længden giver en sammenlægning med Tårnby en langt mere robust og faglig stærk kommune. En ny tidssvarende og kompetencestærk Sydamager kommune med ca 60.000 indbyggere. En ideel størrelse.

66 kommuner gjorde det i 2007. Vi kan også gøre det.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand. jur.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)