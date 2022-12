Vi har modtaget:

Dragør gamle rådhus skal bevares

– og det er nu, vi skal gøre det!

Dragør gamle by er berømt for sin bevaring og autenticitet. Beboerne er glade for deres by, og folk kommer for at se dette unikke sted, hvor folk faktisk lever og bor. En del af husene er fredet, og bydelen er beskyttet af en god lokalplan, som sikrer, at byen ikke pludselig ændrer karakter.

Andet end den gamle by

Men der er også andre steder, som er med til at danne Drag-ørs unikke karakter. F.eks. det gamle rådhus på Stationsvej. For år tilbage opdagede vi i liste T, at rådhuset hverken er fredet eller erklæret bevaringsværdigt.

Det betyder på almindeligt dansk, at en fremtidig kommunalbestyrelse kan sælge huset til højestbydende. En ny ejer kan i princippet jævne huset med jorden og bygge et nyt hus med det resultat, at byen bliver forandret for altid.