Gennem de seneste 50 år har træet vokset sig stort og er endt med at stå solitært som Dragørs smukkeste træ. Det var en esp. Når blot der var en stille brise, ringlede træet, og alle naboerne i Rødtjørnen, Hvidtjørnen og Lærkeengen elskede træets stille eksistens. Træet havde en metertyk stamme og havde opnået en krone på mere end 30 meter i diameter.

På et tidspunkt i september i år var en af de store grene blevet for tung. Den flækkede inde ved stammen i et sejt brud 14 meter oppe, og det varede cirka en uge, før det yderste af grenen nåede jorden.

Dragør Kommune gik i panik, for i mellemtiden har man anlagt en legeplads i træets nærhed. Hvad nu, hvis træet væltede og dræbte et barn på legepladsen? Kommunen var i et svært dilemma! Den 15 meter lange gren hang stadig i bruddet, og det yderste af grenen rørte jorden. Jeg besigtigede situationen sammen med en ph.d. hortonom, som vurderede, at træet var sundt og fejlfrit, og at man blot kunne save den flækkede gren af – så ville problemet være løst.