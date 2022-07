Haven var jordstampet eller belagt med »knoldebro« – dvs. sten fra mark eller strand. Alligevel var der ofte også plads til at sidde og nyde blomster eller et vin-, fersken- eller figentræ – hjembragt fra syden.

I vore dage er mange af gårdhaverne bevokset med græs eller belagt med fliser. Haverne fungerer nu først og fremmest som rene prydhaver eller udendørs opholdsarealer.

Der er ingen tvivl om, at gårdhaverne er et utroligt værdifuldt træk ved Dragør gamle by. Det er intime private uderum, hvor det altid er muligt at finde sol, skygge eller læ.

Heldigvis har man mange steder lov til at ane gårdhavernes mangfoldige udformninger bag plankeværker og stakitter, når man går forbi på gaden.

Tidligere havde gårdhaverne en belægning, der gav mulighed for, at regnvand naturligt og hurtigt kunne sive ned i jorden. I dag har flere haver fået tætte stenbelægninger, hvilket betyder, at der må ledes regnvand til kloaksystemet ved voldsomme regnskyl – og dem kan vi jo vente flere af. Derfor har flere andre kommuner indført regler for lokal afledning af regnvand. Brosten, knoldebro og græs er mere »permeable« overflader, som tillader større nedsivning.