En grøn håndsrækning til boligejerne

For at sætte skub i udviklingen og give de danske boligejere en grøn håndsrækning vil Venstre afsætte 8,5 mia. kr. frem til 2030.

For det første vil Venstre øge den såkaldte afkoblings-pul-je markant. Afkoblingspuljen bruges til finansiering af det afkoblingsgebyr på cirka 8.000 kr., som det statslige gasdistributionsselskab EVIDA opkræver ved afkobling af gasnettet. Endvidere vil Venstre afsætte yderligere midler til at fremme udrulningen af fjernvarmen, så vi blandt andet i Dragør Kommune kan få udfaset gassen som energikilde hurtigst muligt.

For det andet vil Venstre afsætte yderligere finansiering til at fremme udskiftning af olie- og naturgasfyr til varmepumper. Dette er specielt relevant i de områder og for de husstande, hvor det ikke privatøkonomisk og samfundsøkonomisk giver mening at omstille til fjernvarme – noget, som også kan være relevant for visse husstande i Dragør Kommune.

For det tredje vil Venstre afsætte flere midler til energirenoveringer eksempelvis i form af tilskud til nye vinduer, nye cirkulationspumper eller mere isolering i de danske boliger. Vi vil samtidig undersøge, hvordan vi bedre kan hjælpe de huse, hvor hverken løsninger som fjernvarme eller varmepumpe er oplagte.

For det fjerde vil Venstre genindføre det grønne håndværkerfradrag, der giver danskerne flere muligheder for at gøre deres boliger mere klimavenlige. Regeringen afskaffede desværre det grønne håndværkerfradrag med finansloven for 2022. Fradraget giver danskerne flere muligheder for at trække udgifter fra til blandt andet at få renoveret og energiomstillet boligen på en grøn måde.

Venstres udspil er selvfølgelig fuldt finansieret – se mere på venstre.dk – hvor der er flere detaljer om indholdet. Og vi skal handle nu – dels på grund af krigen og de udfordringer, den stiller os over for her og nu, dels på grund af den langsigtede klimaudfordring. Vi kan ikke sidde på hænderne!

I øvrigt har vi bemærket, at der i den lokale debat fortsat er mange forslag om, at vi skal varme vores boliger med biogas fremover. Det er for så vidt også en logisk tanke, men den holder desværre ikke i virkeligheden. For Folketinget har med stort flertal besluttet, at gas skal udfases som energikilde til boligopvarmning. Biogas skal reserveres til industrielle formål. Dermed er det ikke realistisk at tale om biogas som en lokal løsning.

Med venlig hilsen

Martin Geertsen, MF, folketingskandidat for Venstre i Dragør og Tårnby,

og Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør