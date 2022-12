Vi har modtaget:

En politisk julehistorie fra nisseborgen

Det var en kold aften her i december. Sneen lå fint ud over byens tage og marker, imens vinden rev lidt i kinderne på medlemmet af nisserådet.

Det var årets sidste nisserådsmøde, hvilket nissen glæde sig til – især fordi nissen vidste, at der lige præcis forud for dette møde ville blive serveret juleand og risalamande.

Det var næsten også på dato årsdagen for den dag, hvor nissen officielt var blevet indsvoret som medlem af nisserådet, hvilket fik ham til at reflektere over det første år, der var gået, samt over hvordan hverdagen havde været i nisserådet.

Nissebanden

Det havde været et spændende år, syntes han. Men der er godt nok mange ting, man skal have styr på, når man sidder i nisserådet. Mange formalia og regler – både de skrevne og især de uskrevne – og dem om, hvorledes man skal tiltale hinanden.

Alt i alt er der mange ting, der glæder nissen – men virkelig også nogle ting, som han undrer sig over.

Kort tid efter valget til nisserådet begyndte drøftelserne om, hvem der skulle være medlem af »nissebanden«.

Det er vigtigt, at banden minimum har otte medlemmer, men gerne så mange som muligt.

Skriverne i nisseforvaltningen kalder det en konstitueringsgruppe. Nå, men dem om det, for: »Vi er nissebandenisserne, den hemmelige del. Og nissebandenisserne er bare ren kanel ...«

Og her kom den første undring for den nye nisse. Hvorfor havde byens nisser så travlt med at fortælle hinanden, at de nye medlemmer var oppe skændes, siden de var hele fem dage om at lave et aftalegrundlag?

Det var nisserne overhovedet ikke. Møderne forgik i en meget fin tone, med fokus på at lave en grundig aftale for de fire næste nisseår.

Det undrede nissen sig over.

»Overnissen«

En anden ting, den nye nisse undrede sig over, er, at nogle af de nisser, som tidligere havde siddet i nisserådet – men som nisserne i byen ved afstemning havde besluttet, at det skal de ikke længere, hele tiden føler et behov for at fortælle de selv samme borgere, som har fravalgt dem, samt de 15 nisserådsmedlemmer, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert – og det gerne i en bedrevidende og endog sur tone. Det undrer virkelig den nye nisse, at de gider.

Det undrer også den nye nisse, hvorfor de skal være så sure, når nu de rent faktisk er nogle virkelig søde nisser.

Nå, men dem om det, for »Nu begynder julen jo at banke på – vi sætter hanke på – og klipper julehjerter ...«

I den store nisserådssal sidder de 15 nisser på hver deres forudbestemte plads. Pladsen er besluttet ud fra hvilket nisseparti, nissen tilhører.

En uskreven regel, som den nye nisse har noteret sig, er, at selv om nisserne er uenige om et bestemt emne i deres eget nisseparti, så dikterer den uskrevne regel, at man altid skal være enig, når man så sidder i nisserådssalen. Og sådan er det åbenbart, tænker han.

Lige over for den nye nisse, sidder »overnissen« for nisserådet – iført guldkæde samt en grydeske i den ene hånd og et scepter i den anden hånd.

Den nye nisse kan godt lide »overnissen«, for han har en stor viden – men han er også utrolig lunefuld og humoristisk, hvilket nissen finder utrolig rart.

Kun en enkelt gang – på et internt nissebandemøde – har den nye nisse oplevet »overnissen« være en lille hidsigprop, og med sin krop han gav et hop: »Jeg henter katten, hvis I ikke holder op. Når katten kommer, ska’ der nok bli’ stop.«

Men han blev hurtigt god igen.

»Overnissen« har fem nissevenner i nisserådet – men dem må I høre om en anden gang.

»Overnissen« går meget op i effektiviseringer og besparelser – faktisk i så voldsom en grad, at han efter bare få måneder stoppede med at tiltale den nye nisse med hans fulde navn til de officielle nisserådsmøder.

Den nye nisse havde ellers selv fra start lagt en 20% besparelse ind ved at fjerne en af sine fem navne – men »overnissen« har tydeligvis vurderet, at det ikke var godt nok, så han har nu indført en total navnebesparelse på 60% – og tiltaler kun den nye nisse ved fornavn samt et enkelt efternavn. Det kan den nye nisse godt undre sig over, for det er jo et brud på de officielle nisseformalier – ho, ho, ho ...

De andre nisser i rådet

Til venstre for rådets nye nisse sidder de tre røde nisser – eller de synes i hvert fald selv, at deres næstekærligheds-julehjerte er mere rødt, end andres – men det passer altså ikke. Og en af dem har vist en gang været en radikal nisse. Men de er søde – også selv om de konstant tilbeder en nissefigur, der hedder Mette.

Lige til højre for den nye nisse, der sidder »overnissens« ynglings-diskussion-nisseven – nemlig Gammelnissen. Han er ikke gammel i ordets bogstavelige forstand, men han er den, der har siddet længst tid i nisserådet, helt siden 1909 – eller også var det 2009. Det kan den nye nisse ikke helt huske. Men han har siddet der læææænge, det kan man i hvert fald godt høre. Han har også en stor viden, er lunefuld og humoristisk – samt meget rar.

Gad vide om »overnissen« og »gammelnissen« kan genkende noget af sig selv i hinanden, siden de sådan elsker at debattere? Det har den nye nisse tænkt meget over.

Det kan være »gammelnissen« også tænker over det, når han nu tager sin kane til New Zealand, imens han synger: »Bjældeklang, bjældeklang over vej og sti kan man høre vintervejrets kendingsmelodi.«

»Gammelnissen« har sin egen nissebande sammen med to meget søde nissedamer – hvoraf den ene er skriver hos en af landets store nisseaviser, mens den anden sikrer, at alle nissebørn i vor nisseby får lært læse og skrive plus det løse.

Helt ude på fløjen sidder »ældrenissen« – en utrolig sød, meget vidende og behagelig nisse, som drømmer om det stor »amagerkanske« rige, hvor der ikke er brug for vores lokale nisseborg.

Han er en god nisse, med hjertet på rette sted. Men den nye nisse undrer sig dog tit over, hvorfor det er »ældrenissens« største ønske at nedlægge, alt hvad der vedrører vor nisseby, når man kan mærke, at hans julehjerte virkelig banker for byen?

Og midt i det hele, der sidder den nye nisse sammen med sin nissepartiven – en rutineret nissedame, som virkelig kender sit stof og er utroligt sød til at hjælpe ham. Og så kan den rutinerede nissedame godt lide »heavy musik«, hvilket glæder den nye nisse meget.

Så summa summarum har den nye nisse oplevet et fint arbejdsmiljø og en god tone blandt medlemmerne af nisserådet.

Vores dejlige nisseby står foran mange interessante udfordringer, men den nye nisse kan forsikre alle nisserne i vor by om, at alle medlemmer af nisserådet vil gøre sig umage med at træffe de bedste beslutninger – det er han overbevist om.

Med venlig hilsen og ønsket om en glædelig jul til alle

Den nye nisse

Medlem af Nisserådet for Julelisten

(Redaktionen er nissens identitet bekendt)