En stemme fra fortiden

Med al respekt for Morten Dreyers talrige og ofte lidt tvivlsomme indlæg gennem årene i Dragør Nyt, overgår Morten Dreyer i det seneste nummer af bladet i et svar til René Bomholt igen sig selv.

Uden at jeg i øvrigt skal forholde mig til den aktuelle dialog, er Morten Dreyers fremstilling af liste T som »uoplyste enevælde og med overdreven inddragelse af borgerne« tilbage til 1990’erne i sig selv både modstridende, misvisende og langt under bæltestedet.

I perioden fra 1982 til 1994, hvor jeg sad i kommunalbestyrelsen for liste T, kan jeg ikke genkende den beskrivelse af liste T, som Morten Dreyer nu af uransalige grunde vælger at fremstille i sit indlæg.

Det er både uforståeligt og uværdigt af en afgået politiker nu mange år efter at fremsætte sådanne beskyldninger mod liste T og vore daværende politikere på denne useriøse måde og hænge vore daværende borgmestre ud, som Morten Dreyer gør i indlægget.

På tværs af forskellige holdninger mellem partierne har der tværtimod altid hersket en gensidige respekt for de forskellige synspunkter, som er nødvendig for, at kommunalbestyrelsen kan fungere på demokratiske vilkår, men som Morten Dreyer åbenbart var hævet over.

Vi skylder vore politikere en tak for både dengang og nu at bruge deres tid og kræfter på at varetage borgernes og Dragørs interesser ud fra sund fornuft og de politiske standpunkter, som de er valgt ind på. Dette bør Morten Dreyer ikke nu misbruge i manglen på seriøse argumenter.

Med venlig hilsen – og ønsket om en glædelig jul til alle

Erik Appel

Medlem af Tværpolitisk forening